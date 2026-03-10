İran Operasyonu Epstein Dosyasını Gölgeledi!

ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da başlattığı ve Mart ayı boyunca yoğunlaşan İran askeri operasyonu, küresel kamuoyunun dikkatini tamamen Orta Doğu'ya çekti. Bu kritik askeri hareketlilikle eş zamanlı olarak, kamuoyunda infial yaratan ve Donald Trump dahil birçok ismin geçtiği Jeffrey Epstein dosyasına yönelik internet aramalarının %90-95 oranında bıçak gibi kesildiği gözlemlendi.

Kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu için yargılanırken 2019 yılında hapishanede ölü bulunan Yahudi pedofil Jeffrey Epstein soruşturması uzun süredir dünya gündeminde yer alıyordu. Ancak ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonunun ardından dikkatlerin hızla başka yöne kaydığı-kaydırıldığı görünüyor.

Epstein belgeleri milyonlarca sayfaya ulaştı

Pedofil Yahudi Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında hazırlanan belgelerin önemli bir bölümü, ABD Adalet Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2025’ten itibaren aşamalı olarak kamuoyuna açıklanmaya başlandı. Aralık 2025 ile Ocak 2026 arasında yayımlanan ve milyonlarca sayfaya ulaşan dosyalarda siyaset, iş dünyası ve “eğlence sektörü”nden çok sayıda güçlü isim yer aldı. Belgelerde, Epstein’ın sosyal çevresinde bulunan kişilerle ilgili yazışmalar, uçuş kayıtları, FBI görüşme notları ve tanık ifadeleri bulunuyor. Bu isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump da bulunuyor.

Trump’ın adı dosyalarda nasıl geçiyor?

Yeni yayımlanan FBI belgelerinde Trump’ın adı farklı bağlamlarda yer alıyor. Bazı belgelerde Epstein ile 1990’lar ve 2000’lerin başında süren sosyal ilişkisine dair bilgiler bulunuyor. Ayrıca FBI’a gönderilmiş bazı ihbarlar ve tanık ifadelerinde Trump’ın adı geçiyor.

Belgelerde ayrıca Epstein’ın özel uçağındaki uçuş kayıtlarına ilişkin notlar da bulunuyor. Bu kayıtlarda Trump’ın 1990’lı yıllarda Epstein’ın uçağında yer aldığı belirtiliyor.

Dosyalarda tartışmalı iddialar mevcut

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan bazı FBI görüşme notlarında, kimliği açıklanmayan bir kadının 1980’li yıllarda Epstein ve Trump tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia ettiği yer alıyor. Trump hakkında henüz dava açılmış değil. Trump ise tüm suçlamaları reddediyor. Donald Trump cephesi iddiaları “iftira” olarak nitelendirirken, ABD Adalet Bakanlığı bazı belgelerde yer alan iddiaların 2020 seçimleri öncesinde FBI’a gönderilen doğrulanmamış bilgiler olabileceğini açıkladı.

Trump ile Epstein arasındaki eski ilişki

Epstein ve Trump’ın uzun yıllar boyunca sosyal çevre içinde birbirlerini tanıdıkları biliniyor. Trump daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein ile olan ilişkisinin 2000’li yılların başında sona erdiğini ve Epstein’ı Florida’daki kulübünden uzaklaştırdığını iddia etmişti.

Yeni yayımlanan belgelerde Epstein ile Trump’ın çevresindeki bazı isimler arasında yazışmalar ve sosyal temaslara dair kayıtlar da yer alıyor.

Trump’ın adı binlerce kez geçiyor

ABD Kongresi’ndeki bazı Demokrat siyasetçiler, yayımlanan belgelerin halen sansürlü olduğunu ve dosyaların tamamının açıklanması gerektiğini savunuyor.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ted Lieu, Epstein soruşturmasında Trump’ın adının binlerce kez geçtiğini ve bazı belgelerin gizlendiğini iddia ederek konunun Kongre tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı ise 47 binden fazla Epstein belgesinin hâlâ incelenmekte olduğunu ve gizlilik gerektiren bölümlerin ayıklanmasının ardından yayımlanacağını açıkladı.

Epstein dosyaları yayımlandığında dünya basınında geniş yer bulurken, ABD’nin İran’a yönelik saldırısından sonra internet aramalarında ciddi bir düşüş yaşandı. Verilere göre Epstein dosyasıyla ilgili aramalar küresel ölçekte yaklaşık yüzde 90 oranında geriledi.