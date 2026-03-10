Meksika'dan Trump'a ret!

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ABD'nin Meksika topraklarında askeri operasyon düzenleme teklifini kesin bir dille reddetti. Egemenlik vurgusu yapan Sheinbaum, yabancı bir gücün ülke sınırları içerisinde müdahalesine izin verilmeyeceğini yineledi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında değerlendirmede bulunan Sheinbaum, uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ABD ile işbirliğine her zaman hazır olduklarını ancak ülke topraklarındaki operasyonları kendilerinin yöneteceğini söyledi.

"GURURLA HAYIR DİYORUZ"

Başkan Trump'ın, Meksika topraklarında ABD askerlerinin uyuşturucu kartellerine yönelik operasyon yapması teklifini kamuoyu önünde hatırlattığını dile getiren Sheinbaum, "Hayır dediğimizi basın mensupları önünde söylemesi iyi oldu. Çünkü bu doğru, biz hayır dedik. Ve gururla hayır demeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, ülkesinin ABD ile istihbarat ve güvenlik gibi alanlarda koordinasyon yürüttüğünü ancak Meksika topraklarında operasyon yapma yetkisinin yalnızca silahlı kuvvetler, güvenlik bakanlığı, ulusal muhafızlar, eyalet polisleri ve savcılıkların sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

ABD'den ülkesine gönderilen silah kaçakçılığına dikkati çeken Sheinbaum, "ABD'nin bize çok yardımcı olabileceği bir konu olduğunu düşünüyoruz. ABD'den Meksika'ya yapılan yasa dışı silah kaçakçılığını durdurmak. Suç örgütlerinin kullandığı silahların yaklaşık yüzde 75'i ABD'den geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, 8 Mart'ta Latin Amerika ülkeleri liderleriyle bir araya geldiği Amerikan Kalkanı Zirvesi'ndeki konuşmasında, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum için "çok iyi bir insan" ifadesini kullanmış ancak onun kartellerle başa çıkamadığını savunmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, çeşitli tarihlerde yaptığı açıklamalarda uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ABD Başkanı Trump'ın ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA