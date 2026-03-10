Yerlerde yuvarlandılar birbirlerini çiğnediler

Sivas'ta piyasanın altında fiyatlarla satış yapan bir giyim mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Ucuz ürün almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluştururken, kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen kalabalık birbirini ezercesine mağazaya girmeye çalıştı. Yoğunluk nedeniyle kısa süreli izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı. Bazı vatandaşlar ise kalabalık arasında ayakkabısını kaybetti. Mağaza önünde yaşanan yoğunluk sırasında vatandaşların alışveriş yapabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Açılışta çok fazla bir yoğunluk olduğunu söyleyen Turan Karacagil, "Dükkan açılışında beklemediğimiz bir kalabalık oldu. Müşteriler çok ilgiliydi. Açılışa bine yakın müşteri geldi. Dükkanın açılış saatinde çok fazla bir yoğunluk vardı. Kapıları açar açmaz izdiham oldu ve bazı müşterilerimiz ezilme tehlikesi geçirdi. O anlarda bizim kameralarımıza yansıdı. Birkaç müşterimiz ezilme tehlikesi ile karşı karşıya kalınca sıkıntı yaşadı. Hatta bazı müşterilerimizin ayağından ayakkabıları çıkmış ve 1 saat sonra ayakkabısını bulan oldu" dedi.