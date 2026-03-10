  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump: "Hürmüz Boğazı güvende kalacak" Hürmüz Boğazı açık mı? İran'dan kritik açıklama 10 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 10 Mart 2016: Bekir Topaloğlu'nun vefatı (Kelâm Âlimi) İran'dan Trump'a tepki! "Savaşın sonunu biz belirleyeceğiz" İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar Siyonist teröristler Lübnan'da katliam yaptı! İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli" İran'dan siyonist rejime misilleme! İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı İran'dan Hürmüz Boğazı şartı! Bunu yapan ülkelerin gemileri geçebilecek
Yerel Yerlerde yuvarlandılar birbirlerini çiğnediler
Yerel

Yerlerde yuvarlandılar birbirlerini çiğnediler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sivas'ta indirimli satış yapan bir giyim mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar içeri girebilmek için birbirleriyle yarışırken düşüp ezilenler oldu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta piyasanın altında fiyatlarla satış yapan bir giyim mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Ucuz ürün almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluştururken, kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen kalabalık birbirini ezercesine mağazaya girmeye çalıştı. Yoğunluk nedeniyle kısa süreli izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı. Bazı vatandaşlar ise kalabalık arasında ayakkabısını kaybetti. Mağaza önünde yaşanan yoğunluk sırasında vatandaşların alışveriş yapabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Açılışta çok fazla bir yoğunluk olduğunu söyleyen Turan Karacagil, "Dükkan açılışında beklemediğimiz bir kalabalık oldu. Müşteriler çok ilgiliydi. Açılışa bine yakın müşteri geldi. Dükkanın açılış saatinde çok fazla bir yoğunluk vardı. Kapıları açar açmaz izdiham oldu ve bazı müşterilerimiz ezilme tehlikesi geçirdi. O anlarda bizim kameralarımıza yansıdı. Birkaç müşterimiz ezilme tehlikesi ile karşı karşıya kalınca sıkıntı yaşadı. Hatta bazı müşterilerimizin ayağından ayakkabıları çıkmış ve 1 saat sonra ayakkabısını bulan oldu" dedi.

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen, bayılan, yaralananlara ambulans yetişmedi! Açılış iptal edildi
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen, bayılan, yaralananlara ambulans yetişmedi! Açılış iptal edildi

Yerel

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen, bayılan, yaralananlara ambulans yetişmedi! Açılış iptal edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23