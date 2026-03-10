  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İbretlik hikaye: IBAN'ını paylaştı 8 yıl hapis yedi! 'Arkadaş kurbanı oldum'
‘Para gelecek’ yalanına kanıp IBAN'ını başkasına kullandıranlar için yargıdan ibretlik bir karar daha çıktı. Kırklareli’nde 18 yaşındayken arkadaşının oyununa gelerek banka hesabını kiralayan M.A, hesabının dolandırıcılıkta kullanılmasıyla 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Pişmanlığı fayda etmeyen genç, şimdi ne iş bulabiliyor ne de bankada hesap açabiliyor.

Kolay yoldan para kazanma vaadiyle IBAN’ını ve banka kartını başkalarına teslim edenleri bekleyen acı son, M.A.’nın yaşadıklarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. 9 yıl önce, henüz reşit olduğu günlerde ‘yurt dışından para gelecek, sorun olmaz’ diyen bir arkadaşının telkinleriyle hesabını kullandıran M.A., kendisini bir anda dev bir dolandırıcılık şebekesinin içinde buldu.

Kırklareli'nde arkadaşının yönlendirmesiyle para karşılığında IBAN'ını kullandıran ve hesabının dolandırıcılık suçlarında kullanılması nedeniyle 8 yıl 4 ay hapis cezası alan M.A, büyük pişmanlık yaşadığını söyledi.

IBAN'ı iki farklı dolandırıcılık olayında kullanılan ve her iki dosyadan 4 yıl 2'şer ay olmak üzere 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan M.A, yaşadığı süreci anlattı.

M.A, 9 yıl önce bir arkadaşının kendisine para teklif ederek IBAN'ını kullanmak istediğini belirtti.

IBAN'ının dolandırıcılık suçlarında kullanılacağını bilmeden hesabını verdiğini ifade eden M.A, arkadaşının kendisini kandırdığını öne sürdü.

Banka hesabının iki farklı dolandırıcılık olayında kullanıldığını evine gelen polislerden öğrendiğini anlatan M.A, şöyle konuştu:

"Böyle bir suç olduğunu bilmiyordum. 18 yaşına yeni basmıştım. IBAN'ımı ve kartımı kullandırdım. Daha sonra hakkımda arama kararı çıktığını öğrendim. Polisler evime geldi, gözaltına alındım, ifade verdim. Serbest bırakıldım ama ardından mahkeme süreci başladı. Aynı kart üzerinden iki kişiyi dolandırmışlar. Mahkemede iki olaydan da ayrı ayrı ceza aldım."

“SUÇA TEŞVİK EDİLDİM”

Arkadaşının kendisine yurt dışından para geleceğini ve hiçbir sorun yaşanmayacağını söylediğini öne süren M.A, bu sözlere inanarak hesabını verdiğini dile getirdi.

Yaşadıklarından dolayı büyük pişmanlık duyduğunu ifade eden M.A, şunları kaydetti:

"Artık asgari ücretle iş bulmakta bile zorlanıyorum. Kimse iş vermiyor. Her iki suçtan da 4 yıl 2 ay ceza aldım. Para miktarı az ama cezası çok. Suça teşvik edildim. Çok pişmanım. Ailemden de uzaklaştım, bana farklı gözle bakıyorlar. Hala bankalarda zorluk yaşıyorum. Bir iş yerine girecektim, benden banka hesabı istediler. Hesap açtırmaya gittiğimde banka bana hesap açamadı. Bu yüzden işe de başlayamadım."

Herkese uyarıda bulunan M.A, "Kimseye güvenmesinler, kanmasınlar. Ben çok pişmanım. Önünüze büyük engeller çıkıyor. Bu hayatım boyunca karşıma çıkacak. Son pişmanlık fayda etmiyor ama ben yandım, başkası yanmasın."dedi.

