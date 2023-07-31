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Yerel Polis hamile kadını hastaneye yetiştirdi
Yerel

Polis hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Yeniakit Publisher
2023-07-31 08:47:00 -
Polis hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Samsun'da polis ekipleri, doğum yapmak üzere olan hamile kadını hastaneye yetiştirdi.

 

Samsun-Ordu karayolunda Terme ilçesi Miliç mevkisinde 78 AAB 060 plakalı araç, bölgede görevli olan polis memurlarına selektör yaparak durdu.

İçerisinde hamile olan Süheyla Özmen Bot'un bulunduğunu belirten yakınları, ekiplerden yardım istedi.

Araç sürücüsünün de İstanbul'dan geldiğini ve hastanenin yolunu bilmediğini söylemesi üzerine polis ekipleri hamile kadına ilk müdahalenin yapılması için Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kadar eşlik ederek kısa sürede ulaştırdı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Süheyla Özmen Bot, daha sonra Çarşamba Devlet Hastanesi'nden ambulans ile Samsun Kadın Doğum Hastanesi'ne sevk edildi.
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Ambulans ile hastaneye yetiştirilen Süheyla Özmen Bot'un, burada bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.

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