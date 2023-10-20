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Yerel Polis ekibi kaza yaptı! 2 polis yaralı
Yerel

Polis ekibi kaza yaptı! 2 polis yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 20:40:00 - 2023-10-20 21:04:58

Edirne'de şüpheli bir otomobili kovalayan polis aracının traktörle çarpışması sonucu iki polis memuru yaralandı.

Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri 22 ACU 880 plakalı araca dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Şehir merkezinde köy yollarına kaçan aracı kovalayan polis ekibi, Üyüklütatar köy yolunda karşıdan gelen traktörle çarpıştı.

Ekipler sevk edildi

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki polis memuru olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kovalanan 22 ACU 880 plakalı araç ise kaza mahalline 3 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Polis, şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

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