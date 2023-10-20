Polis ekibi kaza yaptı! 2 polis yaralı
Edirne'de şüpheli bir otomobili kovalayan polis aracının traktörle çarpışması sonucu iki polis memuru yaralandı.
Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri 22 ACU 880 plakalı araca dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Şehir merkezinde köy yollarına kaçan aracı kovalayan polis ekibi, Üyüklütatar köy yolunda karşıdan gelen traktörle çarpıştı.
Ekipler sevk edildi
Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki polis memuru olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kovalanan 22 ACU 880 plakalı araç ise kaza mahalline 3 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Polis, şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
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