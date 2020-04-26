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Aktüel

Polis dışarı çıkamayan rehabilitasyon merkezi çalışanlarına pide aldı

2020-04-26 17:52:03 -
Polis dışarı çıkamayan rehabilitasyon merkezi çalışanlarına pide aldı

İSTANBUL (AA) - Polis, Arnavutköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için alınan önlemler nedeniyle dışarı çıkamayan özel rehabilitasyon ve bakım merkezi çalışanlarına ramazan pidesi aldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 risk grubunda yer alan yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri korumak için karantina uygulanan iş yeri çalışanlarının ramazan pidesi isteğini geri çevirmedi.

Çalışanların pide isteği üzerine harekete geçen polisler, bakım merkezi çalışanlarına ramazan pidesi aldı.

Merkez çalışanları polislere teşekkür etti.

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