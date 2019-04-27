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Polis aracındaki cinsel saldırıya iyi hal indirimi

İstanbul'un Fatih ilçesinde uygulama yaptıkları takside Özbekistan uyruklu bir kadına cinsel saldırıda bulunan polislerin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 18 yıl hapis cezası verdiği sapığı "iyi hal" indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:58
Polis aracındaki cinsel saldırıya iyi hal indirimi

Fatih'te Özbekistan uyruklu bir kadına ekip arabasında cinsel saldırıda bulunan ve bir miktar parasını gasp eden polislerin yargılandığı davada karar açıklandı.

Bir polise toplam 24 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme, 3 polise de verdiği 7 ay 15 gün hapis cezasını erteledi, bir polisin ise beraatına karar verdi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K.'nin (27) yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracında 4 saat alıkonulup cinsel saldırıya uğraması ve bin 400 TL parasının alınmasına ilişkin biri tutuklu 5 polisin yargılandığı davada karar çıktı.

"Tahliyemi talep ediyorum"

İstanbul 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu polis Şeref Ş. ile tutuksuz yargılanan polisler İsmail K., Enes S., Yaşar S., Ahmet B. ve avukatları katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da mağdur I.K.'yi temsilen duruşmada hazır bulundu. Duruşmada mağduru savunmak isteyen bazı avukatların talebi, vekaletname almamış olmamaları nedeniyle reddedildi. Daha sonra savcının bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar etmesinin ardından sanıklara son savunmaları soruldu.

Sanık Şeref Ş. son sözünde, "Böyle bir olay olduğundan dolayı pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık İsmail K. hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım etme" suçundan beraat kararı verdi.

3 polisin cezası ertelendi

Ahmet B, Enes S, Yaşar S., hakkında "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, sanıkların sabıka durumu, duruşmadaki tutum ve davranışları, bir daha suç işlemeyecekleri yönünde kanaat oluştuğundan bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanıklar Ahmet B., Enes S., Yaşar S. haklarında "suçluyu kayırma" suçlarından ise beraat kararı verildi.

24 yıl 2 ay hapis cezası

Şeref Ş.'ye de "irtikap" suçundan 4 yıl 2 ay hapis, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Şeref Ş. hakkında "cinsel saldırı" suçundan ise önce 12 yıl hapis, ancak suçun silahla ve kamu görevinin kötüye kullanılması suretiyle işlendiği gerekçesiyle artırarak 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığa "iyi hal" indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:58
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Özbekistan
  4. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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