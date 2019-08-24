Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu 1 polis şehit olurken, 5 polis ise yaralandı.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu 1 polis şehit olurken, 5 polis ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Kale Emniyet Müdürlüğü özel harekat şube tarafından tutulan kale -1 üs bölgesine giden yolda ilerleyen zırhlı polis aracı kaza yaptı. Kazada araç içerisinde bulunan özel harekat polislerinden 6’si yaralandı. Yaralı polislerden 1’i kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olurken, 5 polisin tedavilerinin ise devam ettiği belirtildi.

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