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Polis alımı ne zaman? POMEM 26. Dönem 7 bin öğrenci alıyor!

Polis alımları ne zaman yapılacağı polis olmak isteyen adaylar tarafından sorgulanmaktaydı. Polis Akademisi öğreni alımı 2019 ilanı yayımladı. PA polis alımı ilanına göre, 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alınacak. Peki Polis Akademisi öğrenci alımı ne zaman? Polis okulu öğrenci alımı başvurusu. Polis öğrenci alımı başvuru şartları neler? Polis Akademisi (PA) POMEM öğrenci polis alımı ne zaman? İşte POMEM polis alımı, başvurusu, başvuru şartlarına ilişkin detaylar…

12 Ekim 2019 Cumartesi 08:23
Polis alımı ne zaman? POMEM 26. Dönem 7 bin öğrenci alıyor!

Polis alımları ne zaman yapılacağı polis olmak isteyen adaylar tarafından sorgulanmaktaydı. Polis Akademisi öğreni alımı 2019 ilanı yayımladı. PA polis alımı ilanına göre, 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alınacak. Peki Polis Akademisi öğrenci alımı ne zaman? Polis okulu öğrenci alımı başvurusu. Polis öğrenci alımı başvuru şartları neler? İşte POMEM polis alımı, başvurusu, başvuru şartlarına ilişkin detaylar…

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 26. dönem için alım gerçekleştirilecek.  Bu kapsamda ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alınacak.

Polis Akademisi (PA) POMEM öğrenci polis alımı ne zaman?

Adaylar, 14-25 Ekim tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Giriş koşulları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alırken alıma ilişkin sınav takvimide akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 08:23
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