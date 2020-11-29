Polis Akademisi polis alım başvuru tarihi POMEM polis alım şartları, kontenjan

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans ve önlisans mezunu kadın ve erkek olmak üzere toplamda 8 bin öğrenci alımı yapılacağının müjdesini verdi. 2020 polis alımı şartları merak ediliyor. Lise mezunu polis alımı var mı? Polis Akademisi (PA) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 27'nci dönem POMEM polis giriş sınavı ile polis öğrencisi adaylarının alımının yapılacağı açıklandı.

POMEM kaç erkek öğrenci alacak?

Polis Akademisi yaptığı açıklamada lisans mezunu 5 bin 440, önlisans mezunu ise bin 360 erkek öğrencinin alımının yapılacağını duyurdu.

POMEM için ne kadar kadın polis alınacak?

Polis Akademisi 27. dönem POMEM başvuru sayısı için kadın polis adayların kontenjanının ne kadar olacağını açıkladı. Buna göre, POMEM 27. dönem polis alımlarında lisans mezunu 960 ve ön lisans mezunu ise 240 kadın polis adayının alımın söz konusu olacağı duyuruldu.

POMEM polis alımları ne zaman olacak?

Polis alımları ne zaman olacak, polis alımları ne zaman başlıyor. Polis Akademisi 27. dönem POMEM alımlarına ilişkin başvuru tarihi ile POMEM polis sınav takvimini ilerleyen günlerde "www.pa.edu.tr" internet sitesinden açıklayacağını duyurdu.

POMEM başvuru şartları 2020

POMEM şartları, POMEM başvuru yap, 27.dönem pomem başvuru şartları, polis olma şartları merak ediliyordu. İşte POMEM başvuru şartları 2020:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.