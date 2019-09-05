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Polis Akademisi 500 kadın polis alımı ne zaman? 25.dönem POMEM alımları

Polis Akademisi 31 ağustos tarihinde yayınladığı duyuruda 500 kadın öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Polis Mesleki Eğitim Merkezi – POMEM tarafından 1800’ü erkek 200’ü kadın olmak üzere toplamda 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alınacak. Polis olmak isteyen adaylar Polis Akademisi 500 kadın polis alımı ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyorlar.Peki, POMEM 500 kadın polis alımı ne zaman? 25. Dönem Özel Harekat başvuru şartları neler? İşte detaylar...

05 Eylül 2019 Perşembe 19:49
Polis Akademisi 500 kadın polis alımı ne zaman? 25.dönem POMEM alımları

Polis Akademisi 31 ağustos tarihinde yayınladığı duyuruda 500 kadın öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Polis Mesleki Eğitim Merkezi – POMEM tarafından 1800’ü erkek 200’ü kadın olmak üzere toplamda 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alınacak. Polis olmak isteyen adaylar Polis Akademisi 500 kadın polis alımı ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, POMEM 500 kadın polis alımı ne zaman? 25. Dönem Özel Harekat başvuru şartları neler? İşte detaylar...

POMEM 500 kadın polis alımı ne zaman?

POMEM’den yapılan açıklama şöyle; Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

Henüz tarihler belli olmasa da ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Başvuru şartları da yine aynı adreste yer alan duyurular kısmından adaylara duyurulacak.

Türk Polis Teşkilatı’nda kadın özel harekat polisi olarak görev almak isteyen adayların “pa.edu” adresindeki “duyurular” sayfasını takip etmeleri gerekiyor.

Özel Harekat alımı için başvurular ne zaman başlıyor?

Söz konusu 2019 PÖH alımı ilanına sadece Kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Bu kapsamda en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

POMEM’den yapılan açıklama şöyle; Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

Henüz tarihler belli olmasa da ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Başvuru şartları da yine aynı adreste yer alan duyurular kısmından adaylara duyurulacak.

Türk Polis Teşkilatı’nda kadın özel harekat polisi olarak görev almak isteyen adayların “pa.edu” adresindeki “duyurular” sayfasını takip etmeleri gerekiyor.

POMEM kadın polis alımı için başvuru şartları neler?

POMEM 500 kadın polis alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine yönelik henüz Polis Akademisi Başkanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Başvuru sürecine dair detaylar, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek. Konuyla ilgili bilgiler netleştikçe haberlerimizde yer alacak.

POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman?

03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak

Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 19/1-3. Dönem Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları 04 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı duyurulmuştur.

Ancak görülen lüzum üzerine söz konusu sınav tarihinde 13 Eylül 2019 tarihi olarak değişiklik yapılmıştır.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 19:49
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