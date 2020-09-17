Polis Akademisi nedir? İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, ülke içindeki polis ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Türkiye’nin göz bebeği kurumlar arasında yer alır. Güvenlik Bilimleri Enstitüsünü ve Adli Bilimler Enstitüsünü ile hizmet veren Polis Akademisi, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarını ifade eder.

Polis Akademisi, Emniyet Teşkilatına polis memuru ve amiri yetiştiren, güvenlik konularında bilimsel çalışmalar gerçekleştirip eğitim veren bir Yükseköğretim kurumudur. devletlerin temel görevi ülkelerinde adaletin iç dış güvenliğinin sağlanmasıdır. Polis Akademisi'nin temel görevi de ülkenin iç güvenliğini sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesidir. Bu amaçla 1937 yılında Ankara'da Polis Enstitüsü kurulmuştur. 1 yıllık eğitim vererek polis amiri yetiştiren Polis Enstitüsü 1984 yılında Polis Akademisi adını almış, eğitim süresi 4 yıla çıkarılarak Yükseköğretim sistemine bağlanmıştır.

2001 yılında ise yeniden yapılandırılan Polis Akademisi, üniversite statüsü kazanmıştır. 2015 yılında gerçekleştirilen Polis Eğitim reformuyla Çağın gereklerine uygun olarak çok daha güçlü bir Yükseköğretim kurumuna dönüştürmüştür. Bu düzenleme ile polis eğitimlerinin tamamı Polis Akademisi'nin uhdesine verilmiş ve eğitim müfredatları polis eğitimi temelinde yer.

Yeni yapısı ile Polis Akademisi başlıca 5 alanda yoğun bir şekilde faaliyet yürütmeye başlamıştır. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi ilk kademe polis amirliği ve rütbe terfi eğitimlerini yürütmektedir. Polis Amirleri Eğitimi Merkezinin öğrenci kaynağını çok aşamalı bir yarışma sınavıyla seçilen lisans mezunu sivil ve polis memuru adayları oluşturmaktadır. Ders müfredatları çağın şartları ve güvenlik hizmetlerinin gereklerine göre düzenlenmiştir. Polisliye ilişkinin kriminoloji ve operasyonel silah bilgisi gibi mesleki derslerin yanında hukuk, siyaset, güvenlik yönetimi, sosyoloji, sosyal psikoloji ve uluslararası güvenlik gibi alanlara ait teoirik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM)

Bunun yanı sıra komiser yardımcısı aday öğrenciler, güvenlik yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi de almaktadır. Ayrıca bu merkezde 20'den fazla ülkeden çok sayıda öğrenci de ilk dönem amirlik eğitim almaktadır. Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Polis Akademisinin birer alt birimleri olarak polislerin temel eğitiminden sorumludur ve emniyet teşkilatına polis memurları yetiştirmektedirler. Bu okulların kaynağını lise önlisans ve lisans mezunları oluşturmaktadır. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere Türkiye'nin değişik illerindeki 37 Polis Akademisi yerleşkesinde bulunan okullarda öğrenciler teorik ve uygulamalı mesleki eğitim görmektedir.

Polis Meslek Yüksekokulu eğitim süresi ne kadar?

Polis meslek yüksek okullarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını kazanan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulduğu kadar lise ve dengi okulları bitirenler arasından yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olanlar alınır. Polis meslek yüksek okullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.

Polis Meslek Yüksekokulları başvuru şartları nelerdir?

Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına başvuruda yaş şartı nedir? Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için lise ve dengi okullardan mezun olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak şartı aranmakadır.

Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak adaylarda boy şartı nedir?

PMYO sınav başvuruları ne zaman?

Polis Mesek Yüksek Okulu (PMYO) başvuruları ne zaman yapılacak? Sorusu da polis adayları tarafından merak edilmekte.

Polis Meslek Yüksekokullarında hangi dersler okutulmaktadır?

Polis Meslek Yüksekokullarında okutulan derslerin isimleri www.pa.edu.tr adresinde bulunan dersler ve içerikleri bölümünde yayınlanmaktadır.

POMEM’e kimler başvuruda bulunur?

POMEM başvurusu yapacak adaylar, önlisans ve lisans mezunları gerekmektedir.

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