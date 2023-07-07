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Yerel Polis 790 bin liralık araç dolandırıcılığını önledi
Yerel

Polis 790 bin liralık araç dolandırıcılığını önledi

Yeniakit Publisher
2023-07-07 16:55:00 -
Polis 790 bin liralık araç dolandırıcılığını önledi

Burdur'da 790 bin liralık araç dolandırıcılığını polis ekipleri engelledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de yaşayan M.G, sosyal medyada ilanı yayımlanan satılık aracı almak için kentte geldi.

M.G, araç sahibi olmayan ve ilanı yayımlayan şüpheli H.E'nin verdiği banka hesabına 790 bin lira gönderdi. M.G, kendisini kentte noterde karşılayan araç sahibi A.Y. ile buluştuğunda ise dolandırıldığını anladı.

M.G'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla harekete geçerek paranın gönderildiği hesaba bloke koydurup dolandırıcılığı önledi.

Aracın sahibi ve alıcıyı dolandırmaya çalışan şüpheli H.E. hakkında ise yakama kararı çıkarılarak adli işlem başlatıldı.
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