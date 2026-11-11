Poligonda kan donduran anlar: Şahsın silahı kafasına doğrulttuğu an eğitmenin refleks müdahalesi faciayı engelledi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir atış poligonda dehşet dolu anlar yaşandı. Atış yapmak bahanesiyle poligona gelen bir kişi, elindeki dolu tabancayı aniden başına dayayarak tetiği çekmeye çalıştı. Ancak poligon eğitmeninin bir saniyelik dikkati trajedinin önüne geçti.
Bursa’da atış yapmak için gittiği poligonda elindeki tabancayı başına doğrultarak tetiği çekmeye çalışan şahıs, atış eğitmeninin son anda müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, geçtiğimiz aylarda Nilüfer ilçesinde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. Atış yapmak için poligona gelen şahıs, bir süre atış yaptıktan sonra elindeki tabancayı aniden başına doğrulttu. Şahsı fark eden atış eğitmeni ve yanında bulunan bir kişi, hızla müdahale ederek silahı elinden almaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli mücadelenin ardından şahsın elindeki tabanca alınırken, muhtemel bir facianın önüne geçildi. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olay, izleyenleri dehşete düşürdü.
Gündem
Altınok, ABD ile İsrail’in sahada ve sandıktaki hezimetini yazdı: Rejim ve nükleer planlar tutmadı, İran kazandı!