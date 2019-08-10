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Polenin doğurganlık arttırıcı etkisi

Arı ürünüpolenin vitamin ve mineral takviyesi özelliğinin yanısıra doğurganlık artırıcı etkisinin de olduğu bildirildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:21
Polenin doğurganlık arttırıcı etkisi

Arı ürünüpolenin vitamin ve mineral takviyesi özelliğinin yanısıra doğurganlık artırıcı etkisinin de olduğu bildirildi.Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Shiraz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, polenin sperm parametreleri ve üreme fonksiyonları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, polenin sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojisi ile DNA kalitesini iyileştirdiği ortaya konulmuştur” dedi.


Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, polenin sağlığa olan etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Polenin, arılar tarafından yavru ve genç işçi arıların beslenmesinde yüksek miktarda kullanıldığına dikkat çeken Samancı, “Polen, bileşimindeki lifler, vitaminler, mineraller, aminoasitler ve fenolik bileşiklerle değerli bir besin maddesidir. İçeriğinde; B1, B2, B3, B5, B6, E, C vitaminleri, folik asit, biotin, ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, manganez ve fosfor gibi mineraller yer alır” dedi.



Bilimsel çalışmalar devam ediyor


Polenin literatürde, ‘tek tam gıda’ olarak geçtiğini ifade eden Samancı, tamamen doğal ve güçlü bir kaynak olduğunu kaydetti. Polenin infertilite (kısırlık) üzerine etkisiyle ilgili yapılan bilimsel çalışma olduğunu dile getiren Mühendis Aslı Elif Tanuğur, şu ifadeleri kullandı: “2005 yılında, Tikrit Eczacılık Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, erkeklerde infertilite üzerine polen kullanımının etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada, 25 kısır erkeğin 3 ay boyunca düzenli polen tüketmesi sağlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, polen uygulanan bireylerde sperm sayısı ve hareketliliğinin arttığı ortaya konulmuştur. 2015 yılında yayınlanan, Jahrom Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen bir başka çalışmada, polenin kısır erkek bireyler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma 40 hasta üzerinde uygulanmış; araştırmanın sonucunda polenin sperm sayısını arttırdığı, ayrıca sperm hareketliliği, morfolojisini geliştirdiği ortaya konulmuştur. Böylece, polen uygulamasının sperm parametrelerinin kalitesini iyileştirerek erkeklerde kısırlık tedavisine destek olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. 2006 yılında yayınlanan, Shiraz Üniversitesi TıpFakültesi’nde gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise, polenin sperm parametreleri ve üreme fonksiyonları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, polenin sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojisi ile DNA kalitesini iyileştirdiği ortaya konulmuştur”


Polenin çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynler tarafından beslenmeye dahil edilmesini öneren Tanuğur, yetişkinlerin günde 2-4 tatlı kaşığı doğrudan veya süt, yoğurt vb. sevdikleri gıdalara ekleyerek tüketebileceğini belirtti.


Tanuğur, polenin çocuklar için de vitamin ve mineral takviyesi olarak kullanılması gerektiğinin altını çizerek, günde 1-2 tatlı kaşığı tüketmenin çocuklarda büyüme gelişme üzerine olumlu etki gösterebileceğine işaret etti.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:21
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