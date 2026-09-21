Polatlı'da kabak çekirdeği hasadı başladı, üretici yaklaşık 13 ton rekolte bekliyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kabak çekirdeği hasadı sıcak hava altında sürüyor. Yaklaşık 90 dekarlık arazide üretim yapan Abdulkadir Kızıl, bu sezon yaklaşık 13 ton rekolte bekliyor. Mayıs ayında ekilen ürünün hasadı eylülün 10'u civarında başladı.

Tarladan toplanan kabaklardan ayrılan çekirdekler, kurutulduktan sonra tüccar ve esnafa gönderiliyor ve sofralara kadar ulaşıyor.

Geçen sene rekoltenin bol olduğunu söyleyen Kızıl, bu yıl gecelerin soğuk geçmesi nedeniyle rekoltenin biraz azaldığını anlattı: "Geçen sene rekoltemiz boldu. Bu sene biraz geceleri soğuk gitmesinden az. Rekolte 110-120 kilo kadar dönümde. Ekeceğimiz yerden 12-13 ton rekolte bekliyoruz. Burası 90 dekar kadar var."

Kızıl, çekirdeğin mayıs ayının 6'sından sonra ekildiğini ve üretim boyunca yoğun sulama yaptıklarını söyledi. Hasatta önce sıra yapma makinesiyle kabaklar sıralanıyor; yaklaşık bir hafta bekletilen kabakların içinin dolması sağlanıyor, ardından toplama makinesiyle ürün toplanıyor.

"Bu sıcaklarda 3 günde kurur"

Depolama ve kurutma sürecini de aktaran Kızıl, şunları söyledi: "Kirpi kabağı alır, depoya atar, depoda kırar. Çekirdeğine ayırır, ayriyeten depoya verir. Depoda olunca da ramağa dökeriz, ramaktan da çadıra dökeriz. Çadırda kuruturuz, orada da elemanlarımız var. O şekilde sezonu kapatırız. Bu sıcaklarda 3 günde kurur. Sonrasında tüccara, esnafa veriyoruz."

Kızıl, üretim maliyetlerinin arttığını ve kabak üretiminin hava şartlarına bağlı olduğunu söyledi. Mayısın 6'sında yaşanabilecek soğuk ürüne zarar verirse yeniden ekim gerekiyor; Kızıl'a göre ekim tarihinin gecikmesi de verimi düşürüyor. Üretici, hasadın 20 Ekim'e kadar sürdüğünü belirtti.

"Parayla işçi bulamıyoruz"

İşçi konusunda sıkıntı yaşadıklarını "Parayla işçi bulamıyoruz" sözleriyle dile getiren Kızıl, 10 işçinin günlük giderinin yemek ve diğer masraflar hariç yaklaşık 22-23 bin lira olduğunu anlattı. Gelecek sezon mazot ve işçilik maliyetlerini azaltmaya çalışacağını da belirtti.

Kızıl, diğer çiftçilere ürünlerine iyi bakmaları ve yüksek verim almaya odaklanmaları tavsiyesinde bulundu.