Polatlı Belediyesi, mülkiyetindeki gayrimenkulleri satışa çıkardı
Mülkiyeti Polatlı Belediyesi’ne ait 39 gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ada-parselleri ve yüz ölçümleri ilanla duyurulan taşınmazlar 13.07.2021 Salı günü saat 15:00’de başlamak üzere beş’er dakika ara ile satılacak.
İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Polatlı Belediyesi (Adnan Menderes Caddesi No:20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.
İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
Postayla yapılacak başvurular için adres ise Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adnan Menderes Cad.No:20 PoIatlı/ANKARA
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