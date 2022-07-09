'Polat Alemdar' başını yakmıştı! Erdal Acar'dan olay sözler

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Sarallar organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında iş insanı Erdal Acar, MHP Merkez Yönetim Yönetim Kurulu üyesi Şahin Gürz, şarkıcı Elif Karlı’nın eşi Ahmet Cengiz ve Altan Saral, Ali Saral, Uğur Saral ile Volkan Saral’ın da olduğu 46 şüpheli tutuklandı. Erdal Acar'ın tutuklanmasında Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz’ın verdiği ifade etkili oldu. Acar'ın, Şaşmaz'ın iddialarıyla ilgili kendisini nasıl savunduğu ortaya çıktı.

Acar’ın ifadesinde, müteahhitlik yaptığını belirterek, “Ben iş adamıyım. Sözde benim bir örgütüm varmış. Benim yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra bu örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.