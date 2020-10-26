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Spor Pogba, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddialarını yalanladı
Spor

Pogba, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddialarını yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:33:05 -
Pogba, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddialarını yalanladı

İSTANBUL (AA) - Fransız futbolcu Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadeleri üzerine milli takımı bıraktığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İngiltere ekibi Manchester United'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Pogba, The Sun gazetesinin Orta Doğu kaynaklı iddiasına göre Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki olarak Fransa Milli Takımı kariyerini sonlandırdığı yönündeki haberi, Instagram'dan yaptığı paylaşımla yalanladı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Fransa hükümeti İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Macron ise cinayeti "İslami terör" olarak nitelemişti.

Montpellier ve Toulouse kentlerinde öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı. Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Daha önce yaptığı bir açıklamada ise İslam'ı "bugün dünyanın her yerinde krizde olan bir din" şeklinde niteleyen Macron'un "İslam'ın yapılandırılması gerektiğine" dair ifadeleri, tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekmişti.

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