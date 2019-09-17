Poğaça kabartmanın püf noktaları nelerdir?Poğaça nasıl pişirilir?Pufuduk poğaçalar !
Kim istemezki kıyır kıyır kabaran poğaçalar yapıp yiyenleri kendine hayran bırakmayı. Nekadar işin piri olsanda poğaçalar bazen kabarmaz. Hal böyleyken poğaça yaparken bin bir telaş ve gerginlik sarar hepimizi.17 Eylül 2019 Salı 13:36
Pufuduk yumuşacık poğaça yapmak, birkaç püf nokta ile, hiçte zor değilmiş dedirtecek, siz değerli okurlarımıza.
*İşlem sırası
Uygulanacak tarifte öncelikli olan adımlara dikkat etmelisiniz.
Önce şeker eklenmeli diyorsa, şekeri eklemelisiniz. Çünkü şekerin hamurunuz üzerinde büyük önemli var.
Poğaça hamurunu hazırlarken acele etmemeniz gerekiyor.
*Malzemelerin soğuk olmamasına dikkat
Mayanın fermente olması için sıvı maddelerin oda sıcaklığında olmasına özen göstermelisiniz.
Çok soğuk kullanılan sıvı yağ, süt ya da yoğurt hamurun sert olmasına neden olabilir. Bu durum yumurta için de geçerlidir. Kullanacağınız malzemeleri önceden çıkarıp oda sıcaklığına gelmesi için bekleyebilirsiniz.
*Eleme işlemi
Yumuşacık poğaçaları hazırlarken kullanacağınız unu bardakla değil elekten geçirerek eklemelisiniz. Çünkü elenen toz maddeler daha iyi bir poğaça yapmanızı sağlar.
*180 Derece altına dikkat
Hazırlanan hamurun içi ve dışı tam olarak pişsin istiyorsanız, 180 derecenin altında pişirmemelisiniz.
Afiyet Olsun.
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