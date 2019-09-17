Poğaça kabartmanın püf noktaları nelerdir?Poğaça nasıl pişirilir?Pufuduk poğaçalar !

Pufuduk yumuşacık poğaça yapmak, birkaç püf nokta ile, hiçte zor değilmiş dedirtecek, siz değerli okurlarımıza.

*İşlem sırası

Uygulanacak tarifte öncelikli olan adımlara dikkat etmelisiniz.

Önce şeker eklenmeli diyorsa, şekeri eklemelisiniz. Çünkü şekerin hamurunuz üzerinde büyük önemli var.

Poğaça hamurunu hazırlarken acele etmemeniz gerekiyor.

*Malzemelerin soğuk olmamasına dikkat

Mayanın fermente olması için sıvı maddelerin oda sıcaklığında olmasına özen göstermelisiniz.

Çok soğuk kullanılan sıvı yağ, süt ya da yoğurt hamurun sert olmasına neden olabilir. Bu durum yumurta için de geçerlidir. Kullanacağınız malzemeleri önceden çıkarıp oda sıcaklığına gelmesi için bekleyebilirsiniz.

*Eleme işlemi

Yumuşacık poğaçaları hazırlarken kullanacağınız unu bardakla değil elekten geçirerek eklemelisiniz. Çünkü elenen toz maddeler daha iyi bir poğaça yapmanızı sağlar.

*180 Derece altına dikkat

Hazırlanan hamurun içi ve dışı tam olarak pişsin istiyorsanız, 180 derecenin altında pişirmemelisiniz.

Afiyet Olsun.