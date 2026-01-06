  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Adeta Ankara’nın sesi oldu: Küçük çocuğun Mansur videosu sosyal medyayı salladı!

İran medyası yeniden dolaşıma soktu! "ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere: İlk 6 aylık maaşları biz karşılayacağız

Bir deli kuyuya taş atıyor 40 akıllı çıkaramıyor! Film sahnesi ile Maduro’ya algı operasyonu

Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı

İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı yükseldi

‘Şansımız giderek azalıyor’ İsrail medyasından Türkiye itirafı

Bir CHP klasiği! Su krizi: O büyükşehirde haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacak

Armut seçer gibi başkan seçmişler! CIA’nın saldırı öncesi hazırlığı ifşa oldu

İmamoğlu’nun posterinin indirilmesi için dilekçe verdi, evi kurşunlandı! CHP üyesine İmamoğlu kurşunu
Dünya Plutzer Ödüllü gazeteci Chris Hedges: ABD haydutluğunu tescilledi
Dünya

Plutzer Ödüllü gazeteci Chris Hedges: ABD haydutluğunu tescilledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyon uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. Pulitzer ödüllü gazeteci Chris Hedges, yaşananları ABD’nin küresel siyasetteki rolü üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

Plutzer ödüllü Gazeteci-Yazar-aktivist Chris Hedges, Venezuela’ya yapılan Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırılması operasyonunun ABD’nin haydutluğunu tescillediğini söyledi.

 

ABD’nin kendi eliyle Frankenstein ürettiğini vurgulayan Hedges, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

 

 “Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kaçırılması, Amerika’nın haydut devlet olduğunu somutlaştırıyor. Şiddet ile barış üretilemez, şiddet üretilir. Amerika ve İsrail’in Gazze’de ve Caracas’ta yaptığı gibi Uluslararası ve insani anlaşmaların un ufak edilmesi, kanunsuz bir dünyaya ve yönetilemeyen devletlere, savaş baronlarına, kontrolsüz emperyal mihraklara ve durmak bilmeyen bir şiddet ve kaos sarmalına sebep oluyor. Afganistan, Irak, Suriye ve Libya’da öğrenmemiz gereken bir tek ders vardı ise, bu da rejim değişikliklerinin bizim elimizle Frankenstein’ın canavarlarını ürettiğidir. Taliban’ın veya Irak’ın geniş petrol yataklarının ele geçirilmesine Irak ordusunun gösterdiğine benzer biçimde, Venezuela askeri ve güvenlik kuvvetleri başkanlarının kaçırılmış olmasına ve Amerikan tahakkümüne karşı durmayı seçerse, bu Amerika dahil hiçkimse için iyi sonuçlanmaz.”

Maduro’nun kaçırılmasına akıllara zarar savunma! ABD’den haydutluğa meşruiyet kılıfı
Maduro’nun kaçırılmasına akıllara zarar savunma! ABD’den haydutluğa meşruiyet kılıfı

Dünya

Maduro’nun kaçırılmasına akıllara zarar savunma! ABD’den haydutluğa meşruiyet kılıfı

Maduro bahsi 436 bin dolar kazandırdı
Maduro bahsi 436 bin dolar kazandırdı

Gündem

Maduro bahsi 436 bin dolar kazandırdı

Anketin sonuçları paylaşıldı! Maduro'yu kaçıran ABD paramparça
Anketin sonuçları paylaşıldı! Maduro'yu kaçıran ABD paramparça

Gündem

Anketin sonuçları paylaşıldı! Maduro'yu kaçıran ABD paramparça

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile "zıkkım’ın rezilliğini gördü
Gündem

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Yıllardır alkol ve türevlerini "modernlik" maskesi altında pazarlayan mahallede işler değişiyor. Genelde elit sol çevrelerin sesi olan T24, ..
Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!
Dünya

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Çin Devlet Başkanı Şi'yi cesaretlendirebileceğini söyleyen İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Kom..
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

İsrail meclisinde (Knesset) kurulan kürsü, bu kez bebek katili Netanyahu’nun alçaklıklarının yüzüne haykırıldığı bir meydan yerine dönüştü. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23