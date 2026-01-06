Plutzer Ödüllü gazeteci Chris Hedges: ABD haydutluğunu tescilledi

Plutzer ödüllü Gazeteci-Yazar-aktivist Chris Hedges, Venezuela’ya yapılan Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırılması operasyonunun ABD’nin haydutluğunu tescillediğini söyledi.

ABD’nin kendi eliyle Frankenstein ürettiğini vurgulayan Hedges, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

“Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kaçırılması, Amerika’nın haydut devlet olduğunu somutlaştırıyor. Şiddet ile barış üretilemez, şiddet üretilir. Amerika ve İsrail’in Gazze’de ve Caracas’ta yaptığı gibi Uluslararası ve insani anlaşmaların un ufak edilmesi, kanunsuz bir dünyaya ve yönetilemeyen devletlere, savaş baronlarına, kontrolsüz emperyal mihraklara ve durmak bilmeyen bir şiddet ve kaos sarmalına sebep oluyor. Afganistan, Irak, Suriye ve Libya’da öğrenmemiz gereken bir tek ders vardı ise, bu da rejim değişikliklerinin bizim elimizle Frankenstein’ın canavarlarını ürettiğidir. Taliban’ın veya Irak’ın geniş petrol yataklarının ele geçirilmesine Irak ordusunun gösterdiğine benzer biçimde, Venezuela askeri ve güvenlik kuvvetleri başkanlarının kaçırılmış olmasına ve Amerikan tahakkümüne karşı durmayı seçerse, bu Amerika dahil hiçkimse için iyi sonuçlanmaz.”