PlayStation 5, yeni konsept arayüz videosu paylaşıldı

Sony, güvenilir kaynaklara göre yeni Playstation 5'i 20 Kasım 2020 tarihinde satışa çıkaracak. Piyasaya sürülmesine az bir zaman kalan Playstation 5'in yeni konsept arayüz videosu paylaşıldı. Yeni arayüz, ekrandaki öğeler açısından sade bir tasarım sunsa da beklenenden çok daha fazla animasyon içeriyor. Sony tarafından şu ana kadar gerçekleştirilen açıklamalar, PlayStation 5 ile birlikte arayüzün baştan aşağı elden geçirildiği ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunulacağı yönünde oldu. Ayrıca elimizde PlayStation 5 arayüzünün açılış ekranına ait bir görüntü de bulunuyor ve bu ekran görüntüsü, nasıl bir arayüz ile karşılaşacağımızı tahmin etmek için ipucu olabilir.