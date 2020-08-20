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Teknoloji PlayStation 5, yeni konsept arayüz videosu paylaşıldı
Teknoloji

PlayStation 5, yeni konsept arayüz videosu paylaşıldı

Yakın zamanda piyasaya çıkacak Playstation 5 için yeni konsept bir arayüz videosu paylaşıldı. Peki Playstation 5'in arayüzü nasıl olacak? Playstation 5 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:20:00 - 2020-08-20 15:22:09

Sony, güvenilir kaynaklara göre yeni Playstation 5'i 20 Kasım 2020 tarihinde satışa çıkaracak. Piyasaya sürülmesine az bir zaman kalan Playstation 5'in yeni konsept arayüz videosu paylaşıldı. Yeni arayüz, ekrandaki öğeler açısından sade bir tasarım sunsa da beklenenden çok daha fazla animasyon içeriyor. Sony tarafından şu ana kadar gerçekleştirilen açıklamalar, PlayStation 5 ile birlikte arayüzün baştan aşağı elden geçirildiği ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunulacağı yönünde oldu. Ayrıca elimizde PlayStation 5 arayüzünün açılış ekranına ait bir görüntü de bulunuyor ve bu ekran görüntüsü, nasıl bir arayüz ile karşılaşacağımızı tahmin etmek için ipucu olabilir.

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