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Platonik aşk cinayetinin iddianamesi hazırlandı

Konya’da platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı’yı (18) tabancayla öldüren, anneleri Hacer Sarı’yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat (53) hakkında iddiama hazırlandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:42
Platonik aşk cinayetinin iddianamesi hazırlandı

Konya’da platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı’yı (18) tabancayla öldüren, anneleri Hacer Sarı’yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat (53) hakkında iddiama hazırlandı. Cinayet zanlısı hakkında 2 kez müebbet hapis ve ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza verilmesi istendi.


Olay, 27 Haziran tarihinde, Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2014 yılında Hollanda’dan ülkesi Türkiye’ye dönen ve yalnız yaşayan Muzaffer Canbolat, komşusu Burhanettin Sarı’nın evine gitti. Anne Hacer Sarı, platonik aşk beslediği Şeyma Sarı ve kardeşi Tuba Sarı ile tartışan Muzaffer Canpolat yanında getirdiği tabancası ile ateş etti. Öğretmen Şeyma Sarı ve kardeşi Tuba’yı öldüren anne Hacer Sarı’yı ise ağır yaralayan Canpolat, yakındaki polis merkezine giderek teslim oldu. Cinayet zanlısı Muzaffer Canpolat’ın, hakkında hazırlanan iddianamede, “Şeyma benimle iletişim kurmak istiyordu. Ben evdeyken değişik öksürüyordu” şeklide ifadeleri yer aldı.



“Şeyma’ya karşı değişik duygular içerisinde girmiş”


Sanık Muzaffer Canpolat’ın, Şeyma Sarı’nın hareketlerinden anlamlar çıkardığını kaydettiği iddianamede, “2014 yılında Hollanda’dan geldim. Tuğba ve Şeyma’yı çocukluklarından beri tanırım. Şeyma’nın bana karşı hareketlerinden dolayı değişik duygular içerisine girdim. Şeyma ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu. Şeyma benimle iletişim kurmak için bu şekilde öksürüyordu. Şeyma’ların evinden benim evimin duvarına vurma gibi sesler geliyordu. Bir gün balkonda sigara içerken Şeyma’nın aşağıya gittiğini gördüm. Balkona el işareti yaptığını, bu el işaretinden Şeyma’nın benimle konuşmak istediğini anladım. Ben de aşağıya indim. Şeyma ile dolmuş durağında karşılaştık. Şeyma’nın beni beklediğini hissettim. Şeyma bilerek, dolmuşa binmedi. Bu sırada Hacer evden çıkarak Şeyma ile konuşmama fırsat vermedi. Fırsatım olsaydı Şeyma’ya onu sevdiğimi söyleyecektim. Bir süre sonra Şeyma’nın babası Burhanettin bana, ’Şeyma’yı neden takip ettiğimi’ sordu. Aramızda tartışma çıktı. Sarı ailesinin, nasıl olduğunu bilmiyorum ama evime girdiklerini hissediyorum. Tuvaletin içerisinde ve lavabonun altına sarı bir şeyler dökülmüş. Yatak odasında da bayan parfümü gördüm” ifadeleri yer aldı.



"Nişanlı olduğunu bilseydim vazgeçerdim"


Doğum gününde katledilen Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuba’yı öldürdüğü için pişman olduğunu ancak anne Hacer Sarı’yı vurduğu için pişman olmadığını belirten cinayet zanlısı Muzaffer Canpolat, "Şeyma’nın nişanlı olduğunu karakolda öğrendim. Nişanlı olduğunu bilseydim hayatımdan silerdim. Şeyma’nın egosunu tatmin etmek için bu şekilde bana davrandığını sandım. Şeyma’nın beni sevdiğini babasının da bu durumu engellediğini sandım. Şeyma’nın beni sevdiği için okula ara verdiğini düşündüm. Şeyma ve Tuğba’yı öldürdüğüm için pişmanım. Hacer’i vurduğum için pişman değilim" dedi.



"İddianame ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi"


Şeyma ve Tuğba Sarı kardeşleri öldüren, anneleri Hacer Sarı’yı da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Muzaffer Canpolat hakkında ’kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis ile ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza verilmesi talep edildi. İddianame Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:42
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