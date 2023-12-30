Plastik poşetlerin fiyatı değişecek mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan uygulama ile 25 kuruşa satılan plastik poşetlerin fiyatı değişmeyecek.

1 Ocak 2024'ten itibaren, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de duyurdu.

Yayımlanan tebliğe göre, alışveriş poşeti fiyatı 25 kuruş seviyesinde devam edecek. Ancak satıcıların her bir poşet için devlete ödeyeceği miktar ise 60 kuruş olarak belirlendi.