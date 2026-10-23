4 yıldır süren Martı TAG davasında karar çıktı: Taksiciler kaybetti, Martı TAG kazandı

Martı TAG'a karşı, başta İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası olmak üzere ondan fazla taksi odası tarafından açılan ve dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında yargı süreci sona erdi.

14. Bölge Adliye Mahkemesi, hakkında kanuni boşluk bulunan ve yasa koyucu tarafından yasaklanmayan paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğuna hükmederek ilk derece mahkemesinin yasak kararını kaldırdı.

Kararda "Yasa koyucu tarafından yasaklanmayan veya ilgili idarenin yasalardan aldığı yetki ile ikincil düzenlemelerle yasaklamadığı yahut ruhsat veya izne bağlamadığı ticari bir faaliyetin mahkeme tarafından yasaklanması mümkün değildir. Bir faaliyet türünün yasaklanması, izne veya ruhsata bağlanması, öncelikle kanun koyucunun sonrasında da idari makamların yetkisi dahilindedir. Böyle bir hüküm bulunmadığına göre, davalının yaptığı faaliyetin ve kurduğu platformun, serbest ve özgür ticaret hayatının ve anayasada yer alan girişim özgürlüğünün bir sonucu olduğunun kabulü gerekir" denildi.

YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREK

Mahkeme ayrıca mevcut mevzuattaki boşluğa dikkat çekerek yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: "Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve kent ulaşımının aldığı karmaşık yapının oluşturduğu ihtiyaçlara göre, kent ulaşımını düzenleyen yeni mevzuata ihtiyaç bulunmakta olup, bu mevzuatın oluşturulması yasa koyucuya ait bir görev olup, bir ticari faaliyet türünün mahkeme kararı ile ve genel olarak yasaklanması sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi hukuken mümkün değildir."

ÖKTEM: ARTIK TAMAMEN YASALIZ

Kararın ardından açıklamada bulunan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararı paylaşımlı yolculuk sisteminin yasal olduğunun yargı tarafından kabul edilmesi şeklinde yorumladı.

Öktem şunları söyledi: "En başından beri hukuka ve haklılığımıza güvendik. Bugün verilen karar da bu güvenimizi haklı çıkardı. Martı TAG bugün milyonlarca insanın hayatının bir parçası. Bu süreç boyunca yanımızda olan ve bize güvenen TAG ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz. TAG'ı büyütmek ve daha ileriye taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Artık resmi olarak yüzde 100 yasal olan paylaşımlı yolculuk sistemi memlekete hayırlı olsun."

MARTI TAG İÇİN KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

İstinaf mahkemesinin kararı, Martı TAG aleyhine açılan haksız rekabet davaları bakımından önemli bir hukuki sonuç doğurdu. Mahkeme, ilk derece mahkemesinin haksız rekabete ilişkin kararını kaldırarak taksicilerin taleplerini reddetti.

Bununla birlikte paylaşılan hüküm bölümünde, tüm paylaşımlı yolculuk faaliyetlerine sınırsız izin verildiğine veya uygulamaya ilişkin diğer taşımacılık ve ruhsat düzenlemelerinin geçersiz olduğuna yönelik bir hüküm bulunmuyor.

Kararın kesinleşme durumu ve gerekçeli metninin tamamı, hukuki kapsamının belirlenmesi bakımından önem taşıyor.