  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Kauçuk kafa’yı Atatürk’e benzetip cezayı bastılar Cumhuriyet ve Yeni Parti kimden yana! ‘Fonda birlikte hareket edenleri doyurun’ Esir askerleri karşılıklı takas ettiler CHP’li Demir, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini düzeltti: Erken ya da zamanında her seçime hazırız! Siyonist katilleri yargılamak suç oldu: ABD'den UCM'ye alçakça yaptırım tehdidi Yunanistan’da Libya’nın Türkiye anlaşmasını onaylaması manşetlerde: Bu ulusal bir felaket! Altınbaş ailesinden iadesi istendi! Fon soruşturmasında 16 milyar liralık detay Böyle Türk ve Müslüman olur mu? Siyoniste ‘bebek katili’ demek suç oldu Alternatif yöntem geliyor! ‘GPS çekmiyor' devrine son Dev zirve için geri sayım başladı! Bakan Kurum: COP31'i sadece bir zirve olarak görmüyoruz
Ekonomi 4 yıldır süren Martı TAG davasında karar çıktı: Taksiciler kaybetti, Martı TAG kazandı
Ekonomi

4 yıldır süren Martı TAG davasında karar çıktı: Taksiciler kaybetti, Martı TAG kazandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
4 yıldır süren Martı TAG davasında karar çıktı: Taksiciler kaybetti, Martı TAG kazandı

Martı TAG'ın taksicilerle dört yıldır süren hukuk mücadelesi sonuçlandı. İstinaf mahkemesi, hakkında kanuni boşluk bulunan ve yasa koyucu tarafından yasaklanmayan paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğuna hükmederek Martı aleyhine verilen ilk derece mahkemesi kararını kaldırdı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem "TAG, Anayasa'da yer alan girişim özgürlüğünün bir sonucudur ve mahkemeler tarafından kapatılamaz. Paylaşımlı yolculuk artık tamamen yasal” dedi.

Martı TAG'a karşı, başta İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası olmak üzere ondan fazla taksi odası tarafından açılan ve dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında yargı süreci sona erdi.

14. Bölge Adliye Mahkemesi, hakkında kanuni boşluk bulunan ve yasa koyucu tarafından yasaklanmayan paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğuna hükmederek ilk derece mahkemesinin yasak kararını kaldırdı.

Kararda "Yasa koyucu tarafından yasaklanmayan veya ilgili idarenin yasalardan aldığı yetki ile ikincil düzenlemelerle yasaklamadığı yahut ruhsat veya izne bağlamadığı ticari bir faaliyetin mahkeme tarafından yasaklanması mümkün değildir. Bir faaliyet türünün yasaklanması, izne veya ruhsata bağlanması, öncelikle kanun koyucunun sonrasında da idari makamların yetkisi dahilindedir. Böyle bir hüküm bulunmadığına göre, davalının yaptığı faaliyetin ve kurduğu platformun, serbest ve özgür ticaret hayatının ve anayasada yer alan girişim özgürlüğünün bir sonucu olduğunun kabulü gerekir" denildi.

YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREK

Mahkeme ayrıca mevcut mevzuattaki boşluğa dikkat çekerek yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: "Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve kent ulaşımının aldığı karmaşık yapının oluşturduğu ihtiyaçlara göre, kent ulaşımını düzenleyen yeni mevzuata ihtiyaç bulunmakta olup, bu mevzuatın oluşturulması yasa koyucuya ait bir görev olup, bir ticari faaliyet türünün mahkeme kararı ile ve genel olarak yasaklanması sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi hukuken mümkün değildir."

ÖKTEM: ARTIK TAMAMEN YASALIZ

Kararın ardından açıklamada bulunan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararı paylaşımlı yolculuk sisteminin yasal olduğunun yargı tarafından kabul edilmesi şeklinde yorumladı.

Öktem şunları söyledi: "En başından beri hukuka ve haklılığımıza güvendik. Bugün verilen karar da bu güvenimizi haklı çıkardı. Martı TAG bugün milyonlarca insanın hayatının bir parçası. Bu süreç boyunca yanımızda olan ve bize güvenen TAG ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz. TAG'ı büyütmek ve daha ileriye taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Artık resmi olarak yüzde 100 yasal olan paylaşımlı yolculuk sistemi memlekete hayırlı olsun."

MARTI TAG İÇİN KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

İstinaf mahkemesinin kararı, Martı TAG aleyhine açılan haksız rekabet davaları bakımından önemli bir hukuki sonuç doğurdu. Mahkeme, ilk derece mahkemesinin haksız rekabete ilişkin kararını kaldırarak taksicilerin taleplerini reddetti.

Bununla birlikte paylaşılan hüküm bölümünde, tüm paylaşımlı yolculuk faaliyetlerine sınırsız izin verildiğine veya uygulamaya ilişkin diğer taşımacılık ve ruhsat düzenlemelerinin geçersiz olduğuna yönelik bir hüküm bulunmuyor.

Kararın kesinleşme durumu ve gerekçeli metninin tamamı, hukuki kapsamının belirlenmesi bakımından önem taşıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kim izin veriyor bunlara! Soykırımcılara kan bağışlayan İsrail Ajanı İstanbul’da sahne alamasın!
Gündem

Kim izin veriyor bunlara! Soykırımcılara kan bağışlayan İsrail Ajanı İstanbul’da sahne alamasın!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Putin’i eleştirdikten sonra kaçarak İsrail’e yerleşen Yahudi asıllı Rus komedyen ve televizyon sunucusu ..
İngilizceyi çoktan aştı, İtalyanca ile Avrupa’ya köprü kurdu! Necmeddin Bilal Erdoğan Verona Ekonomi Forumu’nda Doğu ile Batı’nın kilit rolünü haykırdı!
Gündem

İngilizceyi çoktan aştı, İtalyanca ile Avrupa’ya köprü kurdu! Necmeddin Bilal Erdoğan Verona Ekonomi Forumu’nda Doğu ile Batı’nın kilit rolünü haykırdı!

Küresel diplomaside Türkiye’nin artan özgül ağırlığı ve kültürel birikimi Batı merkezlerinde bir kez daha tescillendi. Bilal Erdoğan, akıcı ..
Toplum yapısını ve ahlaki değerleri hedef alan alçak şebekeye ağır darbe! Kadınları pazarlayan 8 şüpheli parmaklıklar arkasında!
Gündem

Toplum yapısını ve ahlaki değerleri hedef alan alçak şebekeye ağır darbe! Kadınları pazarlayan 8 şüpheli parmaklıklar arkasında!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma kapsamlı bir operasyonla sonuçlandı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23