Plaj güreşi: Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası - Türkiye, hem yıldızlarda hem de gençlerde takım halinde ikinci sırada yer aldı



İSTANBUL (AA) - Yıldızlar ve Gençler Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye, hem yıldızlarda hem de gençlerde takım halinde ikinci oldu. Ukrayna'nın Odessa şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular, 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı. Organizasyonda madalya elde eden milli sporcular şunlar: Altın madalya: Zeynep Yıldırım 60 kilo (Yıldız), Ahmet Gizir 60 kilo (Yıldız), Furkan Çay 60 kilo (Genç), Buluthan Öksüz 80 kilo (Genç)

Gümüş madalya: Zeliha Kara 50 kilo (Genç), Kaan Sökelen +70 kilo (Yıldız), Mehmet Karaca 70 kilo (Genç) Bronz madalya: Esma Akkaya 50 kilo (Yıldız), Özlem Şimşek +50 kilo (Yıldız), Yiğit Öztürkcan 70 kilo (Yıldız), Mehmet Can Kaya +80 kilo (Genç)

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