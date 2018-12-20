PKK/YPG'den itiraf: ABD çekilirse Türkiye bize...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazır olduğunu ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun kısa süre içerisinde başlayacağını söylemişti.

Erdoğan, bu sözlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Trump, bu görüşmenin ardından, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın bu açıklaması, terör örgütü YPG'de büyük panik meydana getirdi.

Örgüt yöneticisi Fethi Mıhemed, Sputnik'e itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"Bölgemizde korku var"

YPG'li terörist, şunları söyledi: "ABD'nin, Suriye'den çıkma kararı alması, bölgemizde büyük bir korkuya neden oldu.

"ABD'nin çekilmesini istemiyoruz"

ABD, Suriye'den çekileceğini bize daha önce söylemişti. Son birkaç gün içinde ABD yetkilileri Suriye'den çekilecekleri yönünde bize bir aktarım yapmadılar. Bizi bilgilendirmediler.

Biz çekilmemelerini istiyoruz. Çekilmesinler diye bugün on binlerce kişiyle Kobani güneyinde ğerepışk köyünde olan ABD üssüne yürüyüş yapacağız.

ABD çekilirse Türkiye bize hemen operasyon yapar"

Eğer ABD askerini çekerse, Türkiye bize hemen operasyon yapar. Bundan kaynaklı bir kaygı var. ABD'nin çekilme kararı bizi şok etti. Durum şimdi çok karışık. Eğer ABD askerlerini çekerse biz başka ülkelerle iş birliği yapmak için çalışmalar yapacağız."

Yürüyüş gerçekleştirdiler

ABD'nin bölgeden çekilmemesi için son kozlarını oynayan PKK, Ayn el Arap'ta (Kobani) eylem yaptı. PKK yanlısı eylemciler Kobani'de ABD askerlerinin bulunduğu üsse yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde TSK'nın öldürdüğü teröristler ile teröristbaşı Apo'nun da fotoğrafını taşıyan göstericiler ABD'nin bölgeden çekilmemesi için adeta yalvardı.

Sloganlar atarak üssün önüne kadar gelen göstericiler ABD'yi ikna etmeye çalıştı.