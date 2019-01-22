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PKK/YPG o bölgeyi de işgal etti!

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'un Süse beldesini de işgal etti.

22 Ocak 2019 Salı 10:04
PKK/YPG o bölgeyi de işgal etti!

YPG/PKK, 8 gün süren çatışmalar neticesinde dün gece geç saatlerde Süse beldesini ele geçirdi. 

Böylece DEAŞ, Bagoz beldesine sıkıştı.

YPG/PKK, koalisyonun hava şemsiyesinde saldırılarını yoğunlaştırmasıyla Şiife beldesini 14 Ocak'ta ele geçirmişti. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor. YPG/PKK, DEAŞ'tan almak için saldırdığı bölgelerde sivillerin çıkışlarına ve içeri gıda ve ilaç girişine izin vermiyor. Binlerce sivil, kuşatmadaki Bagoz beldesinde mahsur durumda.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 10:04
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  5. DEAŞ

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