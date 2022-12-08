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Dünya PKK'ya teslim etmişti: Zalim Esed rejimi krizde!
Dünya

PKK'ya teslim etmişti: Zalim Esed rejimi krizde!

Beşar Esed rejimi, yakıt krizi karşısında çeşitli önlemler almaya çalışıyor. Zalim lider ülkenin petrol kuyularını PKK'ya terk etmişti.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 16:11:00 -
PKK'ya teslim etmişti: Zalim Esed rejimi krizde!

Suriye'de Esed rejimi kontrolü altındaki bölgelerde büyük bir yakıt krizi yaşandığı bildiriliyor.

Bu kapsamda rejimin bazı alanlarda önlemler almaya gittiği aktarılıyor.

Middle East Monitor'un haberine göre, Suriye'de Esed rejimi tarafından yönetilen basketbol ve futbol federasyonları, yakıt krizi sebebiyle tüm spor faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Rejime bağlı SANA ajansında yer alan haberde, tüm yaş alanlarında geçerli futbol ve basketbol müsabakalarının ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

Spor faaliyetlerinin gelecek yılın erken tarihlerinde yeniden başlayacağı belirtilirken müsabakaların yalnızca aynı şehirdeki takımlar arasında yapılacağı bilgisi verildi.

Böylece sporcuların farklı şehirlere seyahat etmeleri engellenmiş dolayısıyla yakıt kullanımının da önüne geçilmiş olacak.

Rejim kontrolündeki bölgelerdeki yakıt krizi, spordan ulaşıma ve sanayiye birçok alanı derinden etkilemiş durumda.

Yine yakıt krizi nedeniyle 11-18 Aralık tarihleri arasında devlet kurumlarının kapalı olacağı belirtiliyor.

Yakıt krizinin Esed rejimine uygulanan uluslararası yaptırımlardan ve İran'dan yakıt tedarikinde yaşanan sorunlardan meydana geldiği biliniyor.

Kaynak: Mepa News

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