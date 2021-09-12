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Gündem PKK’ya SİHA darbesi! 2 terörist ex oldu
Gündem

PKK’ya SİHA darbesi! 2 terörist ex oldu

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki SİHA destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 10:51:00 -
PKK’ya SİHA darbesi! 2 terörist ex oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, jandarma komando birliklerince silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli operasyon gerçekleştirildi.

Eren-2 operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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