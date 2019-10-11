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PKK'ya övgüler dizen Fatih Portakal'dan şaşırtan açıklama

"Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyerek kamuoyunun büyük tepkisini çeken FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, sivilleri şehit eden PKK/YPG için "kalleş ve kansız" ifadelerini kullandı.

11 Ekim 2019 Cuma 13:05

Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK'ya övgüler dizen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, açıklamalarda bulundu.

Mehmetçik'in Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'deki sivillere yönelik alçakça saldırılar düzenlemeye başladı.

Havanlı saldırılarda, Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar şehit oldu. Akçakale ve Nusaybin'deki saldırılarda 6 sivil şehit düştü.

Fatih Portakal: Türkler PKK'ya teşekkür etmeli

"Kalleşçe yapılan saldırı..."

PKK/YPG'li teröristlerin sivillere yönelik saldırılarına Fatih Portakal tepki gösterdi.

Portakal, "Kalleşçe yaptığı, ateşlediği o hava mermileri, maalesef sınırımızdaki bazı noktaları vuruyor. Çünkü terörist bu. Nereye atarsa atabilir. Kansızlığından bahsediyorum. 1'i bebek 3'ü çocuk 6 sivil şehidimiz vardı." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 13:05
  1. FOX TV
  2. PKK
  3. Fatih Portakal

YORUM YAZ

  • AhhhhAhhhh8 dk önce
    Yalancı çok memlekette. Apodan mefet uman hainler nerde?
  • can ugurcan ugur9 dk önce
    ......... ..noktalı yerleri siz doldurun.. teşekkürmüş..
  • ayşe mutayşe mut26 dk önce
    Biz böylelerine ............. diyoruz
  • takaramakartakaramakar29 dk önce
    akit birde gerek haber yapsanizda Recep erdogana iyiylik yapmis olurunuz
  • Zafer YonarZafer Yonar34 dk önce
    Eee o da yolun sonunu görüyor. Batan geminin faresi...
  • İLERİ GÖRÜŞLÜİLERİ GÖRÜŞLÜ34 dk önce
    YA BU DEĞİL MİYDİ TÜRKİYE PKKYA TEŞEKKÜR ETMELİ DİYEN???
  • Seyit çavuş Seyit çavuş 40 dk önce
    Yukarda ALLAH var ya neden doğruyu yazmıyorsunuzbu adam her zaman pkk ve terörün karşısında olmuştur özür dilemelisiniz. Günah işliyorsunuz
  • Hadi lenHadi len42 dk önce
    Timsah gözyaşları
  • ademadem45 dk önce
    sıranın içerdeki hainlere de geleceğini bildikleri için tutuştular tabii.
  • Tata TongaTata Tonga45 dk önce
    Fatih yalama olmadığı için hedef tahtasında
  • turanturan50 dk önce
    bu herif rakii mi içti ne...

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