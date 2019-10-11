PKK'ya övgüler dizen Fatih Portakal'dan şaşırtan açıklama "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyerek kamuoyunun büyük tepkisini çeken FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, sivilleri şehit eden PKK/YPG için "kalleş ve kansız" ifadelerini kullandı.

Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK'ya övgüler dizen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, açıklamalarda bulundu. Mehmetçik'in Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'deki sivillere yönelik alçakça saldırılar düzenlemeye başladı. Havanlı saldırılarda, Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar şehit oldu. Akçakale ve Nusaybin'deki saldırılarda 6 sivil şehit düştü. Fatih Portakal: Türkler PKK'ya teşekkür etmeli "Kalleşçe yapılan saldırı..." PKK/YPG'li teröristlerin sivillere yönelik saldırılarına Fatih Portakal tepki gösterdi. Portakal, "Kalleşçe yaptığı, ateşlediği o hava mermileri, maalesef sınırımızdaki bazı noktaları vuruyor. Çünkü terörist bu. Nereye atarsa atabilir. Kansızlığından bahsediyorum. 1'i bebek 3'ü çocuk 6 sivil şehidimiz vardı." ifadelerini kullandı.

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