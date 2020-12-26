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Gündem PKK'ya korku salan 'Hudut Kartalları' işte böyle görüntülendi
Gündem

PKK'ya korku salan 'Hudut Kartalları' işte böyle görüntülendi

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan 2 bin 100 rakımlı Şehit Astsubay Mekan Şahin üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları, 7/24 nöbet tutarak, dosta güven, düşmana korku vermeye devam ediyor. 4 yıl önce kurulan modüler üs bögesine, bugüne kadar sızma girişiminde bulunmak isteyen 4 terörist öldürülürken, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirilerek etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:01:00 -
PKK'ya korku salan 'Hudut Kartalları' işte böyle görüntülendi

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Kuzey Irak tarafındaki Metina Bölgesi'ne ise sadece 5 kilometre mesafede bulunan Tepeşin bölgesine, 13 Mayıs 2016'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Mekan Şahin'in ismi verildi.

Aselsan'ın geliştirdiği tamamı yerli, milli ve son teknolojik cihazlarla donalıtalan üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları, 7/24 eller tetikte gözetleme yapıp, terörist sızmalarına karşı önlem alıyorlar.Kış aylarında yer yer 5 metre karın bulunduğu üs bölgesinde, en ufak bir hareketlilikte ise terör hedefleri ağır silahlarla ateş altına alınıyor.

Kar kalınlığı 5 metreyi geçiyor

Mehmetçik,, sınır hattında bir yandan teröristlerle ve kaçakçılık olaylarıyla mücadele ederken, bir taraftan da karla, kışla mücadele ediyor. Bölgede uzun ve çetin geçen kış aylarında kar kalınlığı zaman zaman 5 metreyi, hava sıcaklığı ise eksi 35 derecelere kadar düşüyor. Kış aylarının zorlu geçtiği üs bölgesine yılın büyük bölümü karayolu ile ulaşım da sağlanamıyor. Askerin yaşam malzemeleri helikopterlerle üs bölgesine ulaştırılıyor.

Astsubay Mekan Şahin ismini alıyor

Üs Bölgesi,  13 Mayıs 2016'da helikopterin düştüğü bölgede Şehit olan Astsubay Mekan Şahin ismini alıyor. Üs bölgeye yakın olan 3 bin 239 rakımlı tepe kuzey istikametini, bu tepenin doğusunda ise Kartal Gölü tepesi bulunuyor. Güneyinde bulunan meskun mahal ise Hakkari ilinin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı Köyü yer alıyor. Çığlı Köyü'nün ortasından geçen Doğu-Batı uzanımındaki yol ise Hakkari-Şırnak Karayolu bulunuyor.

'Hudutların bekçileri olarak buradayız'

Sınır hattında vatan savunması yapan hudut kartalları da aileleri ve yakınlarının yeni yıllarını kutlayarak mesaj yolladı. Mehmetçikler, "Tepeşin üs bölgezinde milletimizin emrinde, hudutların bekçileri olarak buradayız. Buadan yakınlarımıza selam gönderiyoruz." diye konuştular.

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