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Gündem PKK'ya büyük darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi!
Gündem

PKK'ya büyük darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Yeniakit Publisher
2024-08-12 15:28:11 - 2024-08-12 15:28:10

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 17 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe serisi operasyonlarla terör örgütü PKK’yı bölgeden silme mücadele veren kahraman Mehmetçik, 17 PKK’lı teröristi daha hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor.

Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!”

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