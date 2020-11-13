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Gündem PKK'ya bir darbe daha
Gündem

PKK'ya bir darbe daha

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:16:00 -
PKK'ya bir darbe daha

Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, merkez ilçe kırsalında PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine söz konusu bölgede "Yıldırım - 9 Operasyonu" yapıldı.

Operasyonda, 3 farklı bölgede yapılan arazi aramasında 2 büyük tüple hazırlanmış 50 kilogram amonyum nitrat ve plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği duyuruldu.

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