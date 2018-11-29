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"PKK'ya bağlı Tevgera Azadi ofislerinin kapatılması doğru bir adım"

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay: "(Terör örgütü PKK'ya bağlı sözde siyasi partisi Tevgera Azadi'nin ofislerinin kapatılmasına ilişkin) Doğru yönde atılmış bir adımdır ancak kapatılma gerekçelendirilirken terör örgütü olduğu gerçeği de gözden kaçırılmamalıdır"

29 Kasım 2018 Perşembe 18:31
"PKK'ya bağlı Tevgera Azadi ofislerinin kapatılması doğru bir adım"

ERBİL (AA) - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak'ın Süleymaniye vilayetinde terör örgütü PKK'ya bağlı sözde siyasi parti Tevgera Azadi'ye ait binaların kapatılmasını doğru bir adım olarak nitelendirdi.

Erbil'de katıldığı bir programın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaçay, Tevgera Azadi'nin Süleymaniye'nin bazı ilçelerindeki ofislerinin kapatılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Doğru yönde atılmış bir adımdır ancak kapatılma gerekçelendirilirken terör örgütü olduğu gerçeği de gözden kaçırılmamalıdır. Tevgera Azadi'nin ve diğer çeşitli uzantılarının terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerçeğini göz ardı etmeden bunu yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum."

Tevgera Azadi ofislerinin sadece "çalışma izni olmadığından" değil "terör örgütü olması" gerekçesiyle de kapatılmasının önemine dikkati çeken Karaçay, terör sorununun çözülmesi halinde bunun ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yasa dışı siyasi partilere ofislerini boşaltmaları için tanıdığı 24 saatlik sürenin dolmasının ardından terör örgütü PKK'ya bağlı sözde siyasi parti Tevgera Azadi'nin Süleymaniye'nin bazı ilçelerindeki binaları emniyet güçleri tarafından kapatıldı.

Yerel kaynaklar Tevgera Azadi'nin Süleymaniye merkezindeki ofisinin de kapatıldığını belirtiyor ancak IKBY tarafından henüz bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı.

IKBY'de ağırlıklı olarak Süleymaniye bölgesinde olmak üzere terör örgütü PKK'ya yakın 30'dan fazla bina ve ofis bulunduğu biliniyor.

Örgüt bu binalarda siyasi faaliyet, dernek, kültür ve medya çalışmaları adı altında faaliyet gösteriyordu.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Yeni Nesil Hareketi ile katılan Tevgera Azadi'nin Irak meclisinde sadece 1 milletvekili bulunuyor. Partinin IKBY parlamentosunda ise milletvekili yok.

- Talabani'den gelen kapatma kararı

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) hakim olduğu Erbil ve Duhok vilayetlerinde Tevgera Azadi'ye ait herhangi bir ofis yer almadığı gibi, KDP, terör örgütü PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle bu partinin faaliyetlerine de müsaade etmiyor.

Irak'ta Tevgera Azadi'nin sadece Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) güçlü olduğu Süleymaniye kentinde ofisi mevcut. Bu yüzden partinin kapatılması kararı KYB'li IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani tarafından verildi.

Talabani imzasıyla yayınlanan genelgede, IKBY İçişleri Bakanlığı'ndan izin almayan siyasi partilerin faaliyetlerinin durdurulmasına ve binalarının da kapatılmasına karar verildiği bildirilmişti.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 18:31
  1. Terör örgütü PKK'ya bağlı söz siyasi partisi Tevgera Azadi
  2. Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay

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