PKK'ya ağır darbe! Kritik ismi öldürüldü
Şırnak'ta düzenlenen operasyonlar kapsamında turuncu listede yer alan Serkeft Şiyar kod adlı Vehbi Taş öldürüldü.13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:28
Şırnak'ta 7 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından, turuncu listedeki Vehbi Taş olduğu belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter'daki paylaşımında, Şırnak'ta 7 Ağustos'ta hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen dört teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından ve terörden arananlar listesinde "turuncu" kategoride bulunan "Serkeft Şiyar" kod adlı Vehbi Taş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
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