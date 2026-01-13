  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem PKK/SDG’nin karargah yaptığı camide ilk ezan! Önce terörden sonra pislikten temizlendi
PKK/SDG’nin karargah yaptığı camide ilk ezan! Önce terörden sonra pislikten temizlendi

Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini PKK/SDG’den temizlemesinin ardından teröristlerin karargah olarak kullandığı El Hasan Camii’nde de temizlik yapıldı. Bölgede yıllar sonra ilk ezan da terör örgütünün askeri karargâh olarak kullandığı camide okundu.

Suriye ordusunun geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik Halep'te düzenlediği operasyon başarıyla sonuçlanmıştı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde düzenlenen operasyonların ardından bölgede kontrolün sağlanmasıyla SDG tarafından sivilleri öldürmek ve Halep halkına karşı suçlarını gerçekleştirmek amacıyla askeri karargâh olarak kullanılan El Hasan Camii'nde ise temizlik çalışmaları yapıldı.

Bölgede kontrolün sağlanmasının ardından yıllar sonra ilk ezan da okundu.

