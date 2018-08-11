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PKK'nın kritik ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yargılama birimi olan Barış ve Adalet misyonu İl Sözcüsü A.E. ile kayıp başvurusu yapılan M.M.D yakalandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:44
PKK'nın kritik ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kayıp başvurusu yapılan M.M.D'nin PKK'nın kırsal alan kamplarına gitmek için İstanbul'da gizlendiğini belirledi. Yapılan operasyonda M.M.D. gözaltına alındı.

KCK'NIN YARGILAMA BİRİMİNİN SÖZCÜSÜ YAKALANDI

M.M.D'nin yakalandığı operasyonun devamında yapılan çalışmalarda, PKK/KCK'nın bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına eylemleri organize eden KCK/TM'nin sözde yargılama birimi olan Barış ve Adalet Komisyonu İl Sözcüsü A.E. tespit edildi.

Örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren ve A.E'ye yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen örgüt üyesi 6 kişi daha belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından A.E'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. M.C. adlı örgüt üyesinin evinde yakalanan A.K'nın da örgüt adına faaliyet yürüttüğü saptandı.

 

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 9 kişi Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest kaldı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:44
  1. PKK
  2. il sözcüsü
  3. İstanbul

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