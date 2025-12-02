PKK’nın CHP’si devrede!

Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla ilerlemesini hazmedemeyen emperyalistler, süreci sabote etmek üzere çeşitli girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Fransızların haber ajansı AFP’nin konuşturduğu PKK yöneticilerinden Amed Malazgirt, örgütün üzerine düşen adımları attığını, elebaşı Abdullah Öcalan serbest bırakılmadan ve Ankara somut adımlar atmadan yeni bir hamle yapmayacakları küstahlığını dillendirdi.

“TÜM İNİSİYATİF DEVLETTE”

Konuyu Akit’e değerlendiren Güvenlik Uzmanı, Stratejist E. Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları şunları dile getirdi: “Süreci başlatan Türkiye’dir. PKK’nın inisiyatif alarak başlattığı süreç değildir. Türkiye, son dönemde terör örgütünü kökünden kazıyacak bir güce sahip olduğunu dosta düşmana gösterdi. Bu süreç böyle bir aşamada gündeme getirildi. Ortada bir müzakere söz konusu değil. PKK ve uzantıları, Türkiye’nin ortaya koyduğu bu iradeye teslim olmak zorundadır. Bunu Öcalan gördü ama örgütün sözde yöneticileri arasında süreçten rahatsız olanlar göremediler. Sorunun çözülmesini istemeyen dış güçler, örgüt içerisinde bu şekilde muhalif gibi görünen kişileri kullanarak süreci baltalama gayreti içerisine giriyorlar. Öcalan kararını verecek olan devlettir. Bunu zaman gösterecek. Ama gereken en doğru adım neyse onu atacağından eminiz. Bunun dışındaki bu tür dış kaynaklı çıkışlar, süreci baltalamaya yönelik boş gayretten öteye gidemez.”

SABOTE ETMEYE YÖNELİK GİRİŞİM

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar da, şunları söyledi: “Türkiye’deki tüm Müslümanların, Kürtlerin bir araya gelmesi. Osmanlılardaki gibi ümmet bilinciyle, İslam’daki millet bilinciyle tekrar bir araya gelmesi konusunda Cemil Bayık bir açıklama yapmıştı. Ancak Amed Malazgirt, bu sürecin iyi gitmesini istemeyenlerden birisidir. Gidişat da çok iyi. Şimdi durup dururken, Ortadoğu’nun bölünmesinde büyük rolü olan Fransızlara, Malazgirt’in konuşması, süreci sabote etmek isteyen yabancı gizli servislerin ekmeğine yağ sürer. Öcalan’dan sonra en önemli yöneticiler Cemil Bayık, Murat Karayılan’dır. Onlar, Öcalan’a bağlılıklarından bahsediyor. Öcalan’ın ümmet bilinciyle meseleye yaklaşımından bahsediyorlar. Öcalan da bundan rahatsız olmuştur.”