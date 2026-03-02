ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı "Destansı Öfke" (Epic Fury) operasyonunun perde arkasında, uluslararası siyaseti sarsacak kirli bir şantaj iddiası gündeme bomba gibi düştü. Washington kulislerinde ve muhalif çevrelerde, İsrail istihbaratının elindeki Jeffrey Epstein dosyalarını kullanarak Donald Trump’ı İran’a saldırmaya zorladığı konuşuluyor.

Lieu, katıldığı bir oturumda Cumhuriyetçilerin hala Clintonlar üzerinden dikkat dağıtmaya çalıştığını savunarak, "Donald Trump’ın adı bu dosyalarda binlerce kez geçiyor. Belgelerde çocuklara tecavüz ettiği ve çocukları ölümle tehdit ettiğine dair son derece rahatsız edici iddialar var" ifadelerini kullandı.

Gizlenen Dosyalar Krizi

NPR ve diğer ABD medya kuruluşları, Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Trump’la bağlantılı bazı belgeleri ve 13 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel saldırı iddialarını içeren dosyaları kamuoyundan gizlediğini veya sildiğini ileri sürdü.

Savaşın Gölgesinde Skandal

Washington kulislerinde, Trump ve İsrail ittifakının İran’a yönelik başlattığı "Büyük Operasyon"un (Epic Fury), bu korkunç belgelerin yayılmasını engellemek ve gündemi değiştirmek için bir "can simidi" olarak kullanıldığı iddia ediliyor.

İstifa Çağrıları

Belgelerin eksik yayınlanması ve sansürlenmesi üzerine Ted Lieu, Adalet Bakanı Pam Bondi’nin derhal istifa etmesi ve yargılanması gerektiğini savundu.