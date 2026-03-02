  • İSTANBUL
Gündem İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile büyük tepki çekmeye başladı.

ABD'de Cumhuriyetçi X hesapları, tanınmış youtuberlar, gazeteciler ve Amerikalı X kullanıcıları, İsrail’e karşı Türkiye’nin safını tutarak, “Türkiye'ye saldırmanın Amerika’ya saldırmak olduğunu” belirtiyorlar.

AMERİKALILAR DA İSRAİL’E TEPKİLİ

NATO’nun en büyük ordu gücüne sahip müttefiki olarak ABD ile Türkiye’nin artık lanetli İsrail’i vurması için hükümete baskı uygulamaya başladılar. İsrail’e tepkili Amerikalı sosyal medya kullanıcılarının, sayfalarında Türk bayrağına yer vererek yaptığı Türkiye’ye destek paylaşımı, Amerikalıların da artık dünyayı ateşe verecek kadar dengesini kaybetmiş siyonist İsrail’den duydukları rahatsızlığı göstermesi açısından dikkat çekici bulundu.

OSMAN AYDIN

NETSNYAHU BIZDE BIR ATASÖZU DERKI ECELI GELEN KÖPEK CAMI HAVLUSUNA ISERMIŞ VE ORDADA GEBERIRMIŞ ŞİMDI SÖZLERINE DIKKAT ET O AMERIKAYADA FAZLA GÜVENME YANLIZ KALACAKSIN BIZ TÜRKLERDE NE ARABA NEDE IRANA BENZERIZ TEL AVIVDE SABAH KAHVALTISINI IHMSL ETMEYIZ GELECEĞIN VARSA GÖRECEĞIN DAHADA KATBE KAT ÇOK OLACAKTIR BUNUDA UNUTMAYIN ZATEN TÜRKLER IYICE KINLENDI SIZE O ÇÖCUKLARINDA HESABINI ER GEC SORACAĞIZ

2525

Bunu anlamayan ahmaktır.yüzde yüz sıra türkiye ye sıra gelecek.tek çare atom bombasını sahib olacaksınız.
