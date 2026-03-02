İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile büyük tepki çekmeye başladı.
ABD'de Cumhuriyetçi X hesapları, tanınmış youtuberlar, gazeteciler ve Amerikalı X kullanıcıları, İsrail’e karşı Türkiye’nin safını tutarak, “Türkiye'ye saldırmanın Amerika’ya saldırmak olduğunu” belirtiyorlar.
AMERİKALILAR DA İSRAİL’E TEPKİLİ
NATO’nun en büyük ordu gücüne sahip müttefiki olarak ABD ile Türkiye’nin artık lanetli İsrail’i vurması için hükümete baskı uygulamaya başladılar. İsrail’e tepkili Amerikalı sosyal medya kullanıcılarının, sayfalarında Türk bayrağına yer vererek yaptığı Türkiye’ye destek paylaşımı, Amerikalıların da artık dünyayı ateşe verecek kadar dengesini kaybetmiş siyonist İsrail’den duydukları rahatsızlığı göstermesi açısından dikkat çekici bulundu.