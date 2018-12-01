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PKK'lılar sızmaya çalıştı! 3 ÖSO askeri şehit

ABD destekli terör örgüt YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki ÖSO askerleriyle çatıştı. Teröristlerin sızma girişim önlenirlen 3 ÖSO askeri şehir

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:37
PKK'lılar sızmaya çalıştı! 3 ÖSO askeri şehit

YPG/PKK'lı teröristler, dün gece geç saatlerde Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla 3 noktada çatıştı.

Sızmaya çalışan teröristlerle çatışma çıktı

Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinin güneyinde, muhaliflerin kontrolünde bulunan Kelcibrin köyü ve Bab’ın batısındaki Able bölgelerinde, sızmak isteyen YPG/PKK'lılarla çatışma yaşandı.

3 şehit

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Able'de meydana gelen çatışmalarda muhaliflerden 3 kişi hayatını kaybederken, bölgeye sızmak isteyen terör örgütü üyelerinden de ölen ve yaralananlar oldu.

Hamran'dan da saldırdı

Bunun yanı sıra ABD öncülüğünde, Münbiç ilçesinde varlığını sürdüren YPG/PKK, ilçenin kuzey batısında muhaliflerin kontrolündeki Hamran bölgesine de saldırı girişiminde bulundu ancak bu muhalifler tarafından geri püskürtüldü.

TSK ve ÖSO huzur getirdi, PKK bozmaya çalışıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından özgürleştirilen sivillerin yoğun yaşadığı bölgelere saldırılar düzenleyerek bölge halkının huzurunu bozmaya çalışıyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:37
  1. Kilis
  2. Ordu
  3. YPG/PKK
  4. Fırat Kalkanı Harekatı
  5. ÖSO
  6. PKK
  7. ABD
  8. TSK
  9. Hamran
  10. Kelcibrin
  11. Bab

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