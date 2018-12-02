PKK'lı teröristler Paris sokaklarına döküldü!
Fransa'da koruma altında olan ve Türkiye aleyhinde gösteriler düzenleyen PKK'lı teröristler, 'sarı yelekliler'in düzenlediği gösterilere katıldı.02 Aralık 2018 Pazar 19:34
Fransa iç savaşa sürükleniyor.
Ülkedeki hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösteriler, çatışmaya döndü.
Fransa PKK'lıları besliyordu
Sokakların savaş alanına döndüğü Paris'te polis ekipleri göstericileri kontrol altına alamadı.
Şiddetin her geçen gün daha da arttığı ülkede, PKK yandaşları bugüne kadar koruma altındaydı.
Teröristler sokaklarda
Türkiye aleyhinde düzenlenen gösteriler, Fransız polisi tarafından sadece uzaktan izleniyordu.
İşte o teröristler, şimdi gösterilere katılmak için sokaklara indi.
Terör örgütünün farklı uzantıları olarak sahaya inen teröristler, duvarlara yazılar yazdı.
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