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Gündem PKK'lı terörist "Kendal-Numan Amed" yakalandı
Gündem

PKK'lı terörist "Kendal-Numan Amed" yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütünün özde “KCK-Maliye” birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen “Kendal-Numan Amed” kod adlı terörist S.Ö., havalimanında yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 10:49:00 -
PKK'lı terörist "Kendal-Numan Amed" yakalandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde “KCK-Maliye” birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen “Kendal-Numan Amed” kod adlı terörist S.Ö., havalimanında yakalandı.

Yakalanan teröristin, PKK’nın sözde “Yürütme Konseyi” üyesi Duran Kalkan tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği ve Suriye’de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan ağır silahların depolandığı sözde “Cephane” biriminde faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.

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