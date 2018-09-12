PKK'lı terörist evinden alındı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

EVİNE OPERASYON

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, terör örgütü üyesi PKK/PYD üyesi bir şahsın Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Jandarma Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekipleri söz konusu adrese ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Nuh Muhammed (30), sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlı, buradaki işlemelerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece terör örgütü PKK/PYD üyesi olmak suçundan tutuklandı.