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PKK'lı hainler Tunceli'de 1 işçiyi katletti

Tunceli'nin merkeze bağlı Neşeyolu Köyü yakınlarında, güvenlik kulesi için yol yapım çalışmasını sürdüren İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin operatörü Mehmet Özdemir, bir grup PKK'lı teröristin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 19:39
PKK'lı hainler Tunceli'de 1 işçiyi katletti

Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde, PKK terör örgütünün yol kesme ve araç yakma eylemlerini önlemek amacıyla inşa edilecek güvenlik kulesi için yol çalışması yapan İl Özel İdare Genel Sekreterliği işçilerine, teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Merkeze bağlı Neşeyolu köyü yakınlarındaki yol yapım çalışması sırasında bir grup terörist tarafından uzaktan açılan ateş sonucu, iş makinesi operatörü Mehmet Özdemir ağır yaralandı.

Özdemir, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri bölgede havadan ve karadan operasyon başlattı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 19:39
  1. Erzincan
  2. Tunceli
  3. PKK
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