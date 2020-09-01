  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel PKK/KCK'nın sözde kadın meclisi sözcüsü hakkında yeni dava
Aktüel

PKK/KCK'nın sözde kadın meclisi sözcüsü hakkında yeni dava

Sanık hakkında hazırlanan 144 sayfalık ana davayla birleştirme talepli iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:19:15 -
PKK/KCK'nın sözde kadın meclisi sözcüsü hakkında yeni dava

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında örgütün Çukurova Üniversitesi yapılanmasının sözde kadın meclisi sözcülüğünü yaptığı iddia edilen sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

PKK/KCK adına kentte aktif faaliyet gösterdiği ileri sürülen tutuksuz H.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli için "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle, ana davayla birleştirme talepli yeni hazırlanan 144 sayfalık iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifadesi, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, H.D'nin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H'nin Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirdiği faaliyetlere düzenli katıldığı ve arkadaşlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği belirtildi.

Sanığa ait iletişimin belirlenmesine yönelik tape kayıtlarında örgütsel nitelikli konuşmaların tespit edildiği bildirilen iddianamede, şüphelinin üniversite içerisindeki örgütsel eylemlerde grupları yönlendirdiği, PKK/KCK'nın yönetim kadrosunun direktifleri doğrultusunda devamlılık gösteren nitelikte örgütsel propaganda faaliyetleri yaptığı ve suç konusu eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı kaydedildi.

H.D'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından cezalandırılması istenen iddianamede, sanık suçlamaları kabul etmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı
Gündem

Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel..
Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti. ..
Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti
Gündem

Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti

Stratejist Abdullah Çiftçi, Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin Türkiye'nin savaş pozisyonu aldığını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı