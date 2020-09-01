PKK/KCK'nın sözde kadın meclisi sözcüsü hakkında yeni dava

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında örgütün Çukurova Üniversitesi yapılanmasının sözde kadın meclisi sözcülüğünü yaptığı iddia edilen sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

PKK/KCK adına kentte aktif faaliyet gösterdiği ileri sürülen tutuksuz H.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli için "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle, ana davayla birleştirme talepli yeni hazırlanan 144 sayfalık iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifadesi, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, H.D'nin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H'nin Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirdiği faaliyetlere düzenli katıldığı ve arkadaşlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği belirtildi.

Sanığa ait iletişimin belirlenmesine yönelik tape kayıtlarında örgütsel nitelikli konuşmaların tespit edildiği bildirilen iddianamede, şüphelinin üniversite içerisindeki örgütsel eylemlerde grupları yönlendirdiği, PKK/KCK'nın yönetim kadrosunun direktifleri doğrultusunda devamlılık gösteren nitelikte örgütsel propaganda faaliyetleri yaptığı ve suç konusu eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı kaydedildi.

H.D'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından cezalandırılması istenen iddianamede, sanık suçlamaları kabul etmedi.