PKK’dan darbe çağrısı!

Göksel Çağlav Ankara

Siyasi uzantısı HDP’nin Türkiye’de birinci parti olabileceği hayallerini yaymaya çalışan PKK’nın sözde Merkez Komitesi Üyesi Duran Kalkan, çeşitli yalanlarla terör sevicileri kandırmaya çalışıyor. Eli kanlı katil, terör örgütüne destek veren HDP’lilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan ne kadar rahatsız olduklarını anlatırken, “HDP’yi etkisiz kılmak ve tasfiye edebilmek için her şeyi yapıyorlar. Kürdistan’a sürmek istediler olmadı, Meclis’ten atmaya çalışıyorlar başaramıyorlar. Her gün tutuklama, her gün baskı, kapatmıyorlar ama gerçekten de kapatmaktan beter yapmaya çalışıyorlar. Çünkü korkuyorlar. Gerçekten de demokratik bir seçim olsa HDP birinci parti olur. Şimdi herkes bulunduğu yerde gücü, imkanı neye yetiyorsa bu AKP-MHP faşizmini yıkmak için mücadele etmeli. Bunu sadece seçime, mücadeleyi Meclis’e bırakmak olmaz. Çünkü iktidarın öyle seçimle gideceği falan yok. Topyekûn bir saldırı, topyekûn direniş gerekli. Onlara anladığı dilde cevap vermek, anladığı dilde mücadele etmek, devrimci direnişi her yerde öne çıkarmak ve güçlendirmek gerekli” sözleriyle de darbe çığırtkanlığı yaptı.

Mehmetçik korkusu

Suriye’de Türkiye’nin başlatacağı yeni operasyonlardan endişe duyduğunu da açıkça dile getiren Kalkan, “Daha büyük saldırı olabilir. Hiç kimse yanlış, hata yapmamalı. Zaten Dêrik’ten Kobanê’ye kadar her yerde saldırıyor. Uçaklar vuruyor, keşifler vuruyor, ciddi ve yeni bir durum var” itirafında bulundu.