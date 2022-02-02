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Gündem PKK'dan alçak saldırı: 9 sivil öldü
Gündem

PKK'dan alçak saldırı: 9 sivil öldü

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında 9 sivil öldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 16:19:00 -
PKK'dan alçak saldırı: 9 sivil öldü

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında 9 sivil öldü.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin batısındaki Şeale bölgesinde varlık gösteren PKK/YPG'li teröristler, Bab ilçe merkezine çoklu roket atarlarla saldırı gerçekleştirdi.

Roketler, sivillerin yoğun olarak yaşadığı Vaki Mahallesi, Merkez Kavşağı çevresine, Bab Hastanesi yakınlarına ve tatlıcılar sokağına isabet etti.

Sivillerin alışveriş yaptığı sırada gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı.

Yaralılar sağlık merkezlerine nakledilirken, ilçede acil kan bağışı çağrıları yapıldı.

Saldırıda büyük maddi zarar da meydana geldi.

Bab ilçesi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.

 

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